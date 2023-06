Radio Zet przed wyborami sprawdza wypowiedzi polityków

Łukasz Szewczyk

• Radio ZET oraz Stowarzyszenie Demagog rozpoczynają współpracę w ramach przedwyborczego projektu fact-checkingowego.

• Jej celem jest weryfikacja informacji, na które powołują się politycy na antenie Radia ZET, a także zmotywowanie kandydatów na parlamentarzystów do podniesienia poziomu debaty publicznej.

W związku z trwającą obecnie prekampanią wyborczą do parlamentu, Stowarzyszenie Demagog będzie weryfikować budzące wątpliwości wypowiedzi polityków udzielających wywiadów m.in. w programie "Gość Radia ZET". Wyniki analiz przeprowadzanych przez fact-checkerów będą przedstawiane na antenie, a szersze oceny wypowiedzi wraz z prezentacją źródeł znajdą się na stronie internetowej Stowarzyszenia (demagog.org.pl) i w specjalnym zbiorczym artykule - "Taka jest prawda" na stronie głównej radiozet.pl . Efekty współpracy publikowane będą również w mediach społecznościowych pod hashtagami #DemagogxRadioZet i #RadiowyFactCheck.Pierwsze zweryfikowane wypowiedzi pochodzące z programu "Gość Radia ZET" są już dostępne na stronie internetowej fact-checkerów oraz Radia ZET. Fact-checkingowi poddano słowa m.in. Minister Klimatu - Anny Moskwy, dotyczące liczby rezerwatów przyrody powstałych pod rządami Prawa i Sprawiedliwości czy posła Pawła Kukiza o pytaniach referendalnych w Stanach Zjednoczonych.Stowarzyszenie Demagog to pierwsza i największa polska organizacja factcheckingowa, zrzeszona w IFCN (International Fact-Checking Network), zobowiązana do zachowania pełnej transparentności i bezstronności. Obecnie zweryfikowała ponad pięć tysięcy wypowiedzi polityków, które pochodziły z mediów tradycyjnych, jak i portali społecznościowych.- komentuje projekt prezeska Stowarzyszenia Demagog, Małgorzata Kilian-Grzegorczyk.- mówi Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.