"Edens Zero: Seria 2". Kontynuacja serialu Netflixa premierowo w 2x2 TV (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Telewizja 2x2 na wakacje przygotowała premierową emisję nowej serii hitowego serialu anime

Po opuszczeniu planety Sun Jewel, Shiki i jego towarzysze ze statku Edens Zero kontynuują swoją podróż, by odnaleźć boginię Matkę. Rebecca jest zachwycona swoją nową mocą, nazywaną "skoczkiem". Chcąc odpocząć, zażywa kąpieli w spa, w trakcie której traci przytomność. W tym samym czasie Shiki i przyjaciele postanawiają niepostrzeżenie zakraść się na Belial Gore - statek-miasto, będące własnością Drakkena Joe. Czy uda im się pokonać złego Drakkena Joe oraz jego popleczników?Emisja serialu "Edens Zero: Seria 2" w niedziele o godz. 21.00 (od 25 czerwca) na antenie 2x2 TV.Telewizja 2x2 wyemituje również film pełnometrażowy "Edens Zero: Film" (24 czerwca o godz. 21.00), będący podsumowaniem pierwszej serii, znanej z serwisu streamingowego Netflix.