Mistrzostwa Świata U21 piłkarzy ręcznych z udzialem Polaków na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczynają się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata (U21) piłkarzy ręcznych z udziałem reprezentacji Polski.

• Gospodarzami turnieju są Niemcy oraz Grecja, a Biało-Czerwoni rywalizować będą w Magdeburgu.

• Wszystkie mecze z udziałem Polaków oraz inne spotkania turnieju do obejrzenia na platformie Viaplay

To pierwsza edycja turnieju finałowego Mistrzostw Świata Mężczyzn do lat 21, w której udział wezmą 32 zespoły. Impreza w Niemczech i Grecji rozpoczyna się 20 czerwca i potrwa do 2 lipca. MMŚ wracają do sportowego kalendarza po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19. Po odwołaniu edycji 2021, która miała zostać rozegrana na Węgrzech, flagowe zawody Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) w kategoriach młodzieżowych wracają w rozszerzonej formule - z udziałem rekordowej liczby drużyn z pięciu kontynentów i rekordową liczbą rozegranych meczów.Turniej jest współorganizowany przez dwa kraje dopiero po raz drugi w historii i po raz pierwszy od 1979 roku, kiedy to siły w tym względzie połączyły Dania i Szwecja. Podczas tegorocznej edycji spotkania rozgrywane będą w dwóch halach w Atenach - Ano Liosia Olympic Hall i Melina Merkouri Indoor Hall, a także trzech obiektach w Niemczech - Getec Arena w Magdeburgu, Swiss Life Hall w Hanowerze oraz berlińskiej Max-Schmeling-Halle o pojemności 9.000 miejsc.32 drużyny zostały w rundzie wstępnej podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do następnej fazy, rundy głównej. Z tej szesnastki osiem najlepszych ekip zagra w fazie pucharowej, obejmującej ćwierćfinały, półfinały, mecz o brązowy medal i wielki finał. Całość fazy pucharowej rozgrywana będzie w Berlinie.Mecze 'polskiej' grupy A odbywać się będą w Getec Arenie w Magdeburgu. Polscy piłkarze ręczni prowadzeni przez Zygmunta Kamysa turniejowe zmagania rozpoczną od starcia z USA, teoretycznie najłatwiejszym grupowym rywalem. Start meczu we wtorek 20 czerwca o godz. 13:15. Kolejnym przeciwnikiem Polaków będą groźni Chorwaci, wicemistrzowie świata U21 z 2019 roku. Mecz odbędzie się w czwartek 22 czerwca o godz. 17:15. W ostatnim spotkaniu w fazie wstępnej Biało-Czerwoni zmierzą się z Francuzami, głównymi faworytami do złota i obrońcami tytułu sprzed 4 lat. Ten mecz zaplanowano na piątek 23 czerwca o godz. 18:00.- mówi pierwszy trener Zygmunt Kamys.- zapowiada selekcjoner.Wszystkie mecze z udziałem reprezentacji Polski oraz inne spotkania turnieju do obejrzenia tylko na platformie Viaplay.Najbliższe mecze reprezentacji Polski:Czwartek (22 czerwca):• godz. 17:15 Polska - ChorwacjaKomentarz: Tomasz Górski i Tomasz RosińskiPiątek (23 czerwca):• godz. 18:00 Francja - PolskaKomentarz: Tomasz Górski i Tomasz Rosiński