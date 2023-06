Lato w RMF MAXX pod znakiem trzech wielkich festiwali

Łukasz Szewczyk

• W te wakacje RMF MAXX zaprasza słuchaczy na trzy wielkie polskie festiwale: Sunrise w Kołobrzegu, Audioriver w Płocku i Fest Festival w Chorzowie, z których prowadzić będzie bezpośrednie relacje i transmisje.

to jedna z największych imprez tego typu poświęconych muzyce elektronicznej. W tym roku w dniach 21-23 lipca wystąpią m.in. Purple Disco Machine, Keanu Silva, Paul van Dyk, Vinai, Tujamo, KSHMR czy Ferry Corsten. Zaproszenia już teraz można wygrać w konkursach na w antenowych konkursach, a dla wszystkich, którzy nie dotrą do Kołobrzegu RMF MAXX będzie transmitował na żywo wybrane koncerty. Całość relacjonować będzie ze specjalnego festiwalowego studia Przemek "Graba" Grabowski.Tydzień później (28-30.07) RMF MAXX będzie na festiwalu. W tym roku na płockiej plaży nad Wisłą dla fanów muzyki elektronicznej zagrają m.in. z Adiel, Coco Bryce, Desiree, Moderat, Palms Trax, Trym, Kamp!, VTSS, Zuchy, Catz'n'Dogz, Samurai Breaks czy Święty Bass. Przez trzy dni relacji z tego wydarzenia można będzie słuchać na antenie RMF MAXX.W sierpniu (9-13.08) RMF MAXX zaprasza na aż 5-dniowydo Chorzowa. Impreza będzie transmitowana na antenie stacji, a relacjonować ją będą DJ-e rozgłośni: Przemek "Graba" Grabowski, Michał Siwek i Filip Kliber. Wśród artystów, którzy pojawią się na scenach w Parku Śląskim, będą m.in. The Chemical Brothers, M83, Sofi Tukker, 070 Shake, Oliver Heldens, Yungblud, Yung Lean, Bladee i Blossoms.Oprócz tego RMF MAXX zaprasza na cykl koncertów "Lato #naMAXXa" , które rozpoczęły się już w maju. W trakcie wakacji RMF MAXX odwiedzi jeszcze Wadowice, Kołobrzeg, Jastrzębie Zdrój, Gogolin, Śrem, Częstochowę, Piłę i Katowice.