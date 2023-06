"Tydzień z wulkanami". Wybuchowy cykl tematyczny na Polsat Viasat Nature

Łukasz Szewczyk

• Kanał Polsat Viasat Nature przygotował serię programów badających fascynujące, ale niestabilne życie wulkanów

Na Ziemi znajduje się ponad półtora tysiąca aktywnych wulkanów, z których około 50-70 wybucha każdego roku. W Europie jest ich 82, z czego 32 znajdują się na Islandii*, jednym z najbliższych "wulkanicznych sąsiadów" Wielkiej Brytanii. Większość wulkanów na Ziemi nie jest dobrze monitorowana - lub w ogóle nie jest. Niektóre wybuchają niemal bez przerwy - na przykład sycylijskie Etna i Stromboli - z kolei niektóre uśpione są przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat.Od poniedziałku 26 czerwca, Polsat Viasat Nature poleca widzom cykl "Tydzień z wulkanami" - serię programów badających fascynujące, ale niestabilne życie wulkanów. Na początek, w poniedziałek 26 czerwca, zostaną wyemitowane dwa programy poświęcone Yellowstone, jednemu z najpotężniejszych superwulkanów na Ziemi. 11 kilometrów pod najsłynniejszym parkiem narodowym świata kryje się ognista bestia, która może okazać się największym zagrożeniem dla ludzkości. Wulkan Yellowstone, którego historia sięga dwóch miliardów lat - miał trzy wielkie erupcje w odstępie średnio 700 tysięcy lat. Jednak jeśli superwulkan miałby wybuchnąć teraz, jakie byłyby tego konsekwencje dla ludzkości? Jak prawdopodobne jest, że do tego dojdzie? I jak współczesna erupcja wpłynęłaby na nasz świat?W dwóch przejmujących programach wiodący eksperci w tej dziedzinie odkrywają różne możliwe scenariusze i oceniają niebezpieczeństwo tego naturalnego zjawiska. Film dokumentalnybędzie miał premierę 26 czerwca o 21:00, a dwuczęściowa seriazostanie wyemitowana tego samego dnia o 22:05 i 23:15.Program, którego premiera odbędzie się we wtorek 27 czerwca o godzinie 21:00, przenosi widzów z USA do Europy. Na tym kontynencie znajduje się wiele aktywnych wulkanów, a wszystkie z nich doświadczyły co najmniej jednej fazy erupcji w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat i do dziś są uważane przez naukowców za potencjalnie niebezpieczne. Ten dokument próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Europa może ponownie paść ofiarą poważnej, niszczycielskiej erupcji wulkanu?27 czerwca wyemitowany zostanie również program. Ta trzyczęściowa seria, emitowana przez trzy kolejne wieczory o 22:05, bada znaczącą rolę, jaką wulkanizm odegrał w ewolucji Nowej Zelandii i Australii. Dzięki animacjom w 3D i 2D widzowie będą mieli okazję lepiej zrozumieć procesy związane z działaniem wulkanów, a zaproszeni do programu badacze i naukowcy zbadają odległe lokalizacje, odkrywając nowe wskazówki i zgłębiając przeszłość, teraźniejszość i przyszłość australijskich i nowozelandzkich regionów.Zwieńczeniem wulkanicznych programów tego dnia będzie odcinek serii, który zostanie wyemitowany 27 czerwca o godzinie 23:05. Ten odcinek specjalny przedstawi potworną erupcję wulkanu. Na podstawie starożytnych szczątków pozostałych po erupcji, naukowcy ustalą dokładnie, co się stało, a imponujące animacje komputerowe odtworzą katastrofęw przerażających szczegółach."Tydzień z wulkanami" to cykl, którego nie możecie przegapić! Na emisję zapraszamy codziennie od poniedziałku 26 czerwca o 21:00 aż do piątku 30 czerwca, tylko na Polsat Viasat Nature.