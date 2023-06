Lipiec w National Geographic. "Titanic: 25 lat później", "Zakazana historia"

Łukasz Szewczyk

• Lipiec w National Geographic to czas dla miłośników nauki, przyrody i rozrywki.

• W filmie dokumentalnym "Titanic: 25 lat później" reżyser ponadczasowego hitu James Cameron odpowie na nurtujące pytanie, czy filmowy Jack mógł się uratować z tonącego statku?

"Titanic: 25 lat później" / Fot. National Geographic

Historia budownictwa sięga 10 tys. lat wstecz, gdy ludzkość przeszła z trybu koczowniczego na stałe osadnictwo. Choć od tego czasu poczyniliśmy ogromne postępy w dziedzinie inżynierii, to nie ma roku, w którym nie doszłoby do tragicznych w skutkach zawaleń budynków. W programie(premiery w czwartki od 6 lipca o godz. 21:00 w National Geographic) poznamy najpoważniejsze błędy projektowe oraz konsekwencje, jakie powstały na skutek tych nieprawidłowości.Innym lipcowym hitem National Geographic będzie dokument(premiera w niedzielę 23 lipca o godz. 15:00 w National Geographic), w którym James Cameron przeanalizuje jedno ze swoich najwybitniejszych dzieł - "Titanica". Fani hitu upierają się, że filmowy Jack nie musiał zginąć. Słynny reżyser sprawdza, czy bohater rzeczywiście mógł ocaleć. W tym celu zaprasza ekspertów, by pomogli zbadać mu tajemnice słynnego wraku i sam wybiera się na dno oceanu, by na własne oczy zobaczyć legendarny statek.W nadchodzącym miesiącu na antenie National Geographic czekają także inne, premiery. W programie(premiery od poniedziałku do piątku od 3 lipca o godz. 18:00 w National Geographic) dziennikarz Jamie Theakston zanurzy się w świat, o którym milczą podręczniki historii i spróbuje odnaleźć zaginione cywilizacje. Nieco inny, ale równie fascynujący świat ujrzymy w programie(premiery w poniedziałki od 17 lipca o godz. 22:00 w National Geographic), ukazujący kulisy pracy czujnych pograniczników.W ramówce nie zabraknie także opowieści o niesamowitych ludziach. W programie(premiery w piątki od 14 lipca w National Geographic Wild) kamery towarzyszyć będą lekarce, która przemierza dzikie i niedostępne tereny Alaski, by pomóc zwierzakom w potrzebie. Z kolei seria(premiery w niedziele od 2 lipca od godz. 15:00 w Nat Geo People) pokaże utytułowanych szefów kuchni, którzy z pasją opowiadają o jedzeniu z nietypowych zakątków świata.