Szef SkyShowtime zadowolony z wyników platformy w Polsce. Zapowiada lokalne produkcje oryginalne

Łukasz Szewczyk

• Szef serwisu streamingowego serwisy SkyShowtime chwali szybko rosnącą liczbą subskrybentów i zapowiada intensywne plany podboju tutejszego rynku

- mówi agencji informacyjnej Newseria Monty Sarhan, CEO platformy SkyShowtime.Nowy europejski serwis streamingowy jest wspólnym przedsięwzięciem Comcastu i Paramount Global. Oficjalnie zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku - na początku w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, a w tej chwili jest już dostępny łącznie w 22 krajach. W Polsce wystartował w lutym tego roku, kusząc subskrybentów tańszym, promocyjnym dostępem i szeroką ofertą filmów i seriali wyprodukowanych przez Universal Pictures i Paramount Pictures - czyli dwa najstarsze hollywoodzkie studia filmowe, a także DreamWorks Animation, Nickelodeon, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock.- mówi CEO SkyShowtime.Oprócz premier i najlepszych hollywoodzkich tytułów SkyShowtime ma oferować widzom również lokalne produkcje, stworzone specjalnie na tę platformę. Firma już ogłosiła pozyskanie 21 seriali oryginalnych - w tym nowych, które zadebiutują na platformie w tym roku jako SkyShowtime Originals. Jako pierwsze są to czeski "The Winner" i polska "Warszawianka".- mówi Monty Sarhan. -- dodaje "Warszawianka" to 11-odcinkowy serial, który można oglądać na platformie od 19 czerwca br. Został wyreżyserowany przez Jacka Borcucha i wyprodukowany przez Izabelę Łopuch na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Obok Borysa Szyca w roli głównej zagrali w nim też m.in. Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Ilona Ostrowska i Jan Peszek. Produkcja opowiada o tragikomicznych losach Franka Czułkowskiego - 40-letniego playboya, imprezowicza, seryjnego uwodziciela, który próbuje odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości.W ubiegłym tygodniu w stolicy "Warszawianka" miała swoją oficjalną premierę, a na czerwonym dywanie - obok występujących w niej gwiazd - nie zabrakło osób ze świata kultury i rozrywki oraz znanych influencerów, wśród których znaleźli się m.in. Karol Paciorek, Kamil Szymczak, Adrianna Krysian czy Izabela Zabielska.- zapowiada CEO SkyShowtime."Warszawianka" została zrealizowana w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast serwis SkyShowtime jest dostępny dla subskrybentów w Polsce za pośrednictwem aplikacji na urządzeniach Apple iOS, tvOS, Android oraz na stronie internetowej skyshowtime.com. Miesięczna, regularna opłata za korzystanie z serwisu wynosi 24,99 zł.