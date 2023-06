Wakacje w RMF Classic. Wakacyjny Klub Odkrywców, festiwale filmowe

Łukasz Szewczyk

• W wakacyjnych programach RMF Classic pojawi się wiele elementów związanych z podróżami, w tym przede wszystkim "Wakacyjny Klub Odkrywców".

• Stacja na żywo relacjonować będzie też trzy wielkie festiwale filmowe.

Pretekstem do powstania "Wakacyjnego Klubu Odkrywców" jest przypadająca w tym roku 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego, wybitnego badacza, podróżnika, odkrywcy i filantropa, który jako pierwszy Polak okrążył samodzielnie kulę ziemską. W cyklu codziennych programów "Klubu Odkrywców" (dni powszednie 11-16) RMF Classic przypomni największe i najciekawsze odkrycia geograficzne w historii ludzkości, sylwetki wybitnych podróżników, a słuchaczy poprosi o opisanie ich własnych historii wakacyjnych odkryć.W czasie wakacji dziennikarze RMF Classic będą też na najważniejszych festiwalach filmowych relacjonując je ze specjalnych Letnich Studiów Festiwalowych: Festiwalu Fimucité na Teneryfie, Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym na Wisłą.Specjalnie na wakacje dziennikarze RMF Classic przygotowali także wiele programów nawiązujących do lata i wypoczynku. Będą to między innymi cykle poświęcone filmom nakręconym w ciekawych zakątkach świata, podróżom Bolka i Lolka (z okazji 60. urodzin tej animacji), historii fiata 126p, a także ciekawym szlakom rowerowym. Nie zabraknie akcentów literackich poświęconych Wisławie Szymborskiej i jej podróżniczym pasjom, pojawi się także cykl wakacyjnych felietonów Artura Andrusa pod intrygującym hasłem: "Wiadomości z gąszcza i chaszcza, a z chaszcza zwłaszcza".Także w czasie wakacji RMF Classic sięgnie do Archiwum XX - czyli archiwum 20-lecia stacji i przypomni fragmenty najciekawszych swoich programów, przygotowując słuchaczy do przypadających jesienią okrągłych urodzin radia.Letnia oferta muzyczna RMF Classic wzbogacona zostanie o utwory nawiązujące klimatemi charakterem do lata, podróży i wypoczynku.