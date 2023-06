Top 10 międzynarodowych hitów filmowych i serialowych Prime Video

Łukasz Szewczyk

• Filmy "Moja wina" i "Medellín", okazały się najbardziej popularnymi nieanglojęzycznymi produkcjami Amazon w historii Prime Video.

• Prime Video prezentuje również 10 najlepszych międzynarodowych hitów filmowych i serialowych

"Medellin" / Fot. Prime Video

Prime Video świętuje międzynarodowy sukces dwóch ostatnich premierowych produkcji oryginalnych. Filmy fabularne "Moja wina" ("Culpa Mía", Hiszpania) i "Medellin" ("Medellín", Francja) stały się największymi nieanglojęzycznymi międzynarodowymi hitami w historii Prime Video. Produkcje, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni pojawiły się jednocześnie w 240 krajach i terytoriach na całym świecie, wysoko ustawiły poprzeczkę dla następnych nieanglojęzycznych filmów oryginalnych. To kolejny globalny sukces po premierze argentyńskiego filmu "Argentyna 1985". Na początku tego roku był on nominowany do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego i zdobył Złoty Glob dla najlepszego filmu zagranicznego. Klienci Prime w Polsce mają dostęp do wszystkiego co najlepsze w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do szybkiej, darmowej dostawy milionów produktów z Amazon.pl, dostępu do nagradzanych filmów i seriali na Prime Video, darmowych gier i materiałów in-game dzięki Prime Gaming, a także do ekskluzywnych okazji Prime. Każdy może wypróbować Prime za darmo w ramach 30-dniowego okresu próbnego. Po tym okresie Prime jest dostępny za jedyne 49 zł/rok lub 10,99 zł/miesiąc.Po światowej premierze 8 czerwca, hiszpański film Amazon pt. "Moja wina" stał się najpopularniejszym nieanglojęzycznym filmem w historii Prime Video. Produkcja, oparta na bestsellerowej trylogii "Culpables" autorstwa Mercedes Ron, w weekend otwarcia stała się numerem jeden na całym świecie na Prime Video. Od czasu premiery znalazła się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych tytułów w ponad 190 krajach, w tym w: USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Indiach, Argentynie i Francji. Film "Medellin" o losach młodego YouTubera zafascynowanego Pablo Escobarem, zadebiutował 2 czerwca i jest drugim najbardziej popularnym filmem nieanglojęzycznym w ponad 170 krajach na całym świecie, w tym w: Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Meksyku, Niemczech i Włoszech. Oba tytuły mają ponad 75% oglądalności spoza kraju pochodzenia ("Moja wina" - Hiszpania, "Medellin" - Francja).Prime Video podsumowało również, w oparciu o wyniki spoza ich krajów pochodzenia:1. "Moja wina" ("Culpa Mía", film, Hiszpania, czerwiec 2023)2. "Medellin" ("Medellín", film, Francja, czerwiec 2023)3. "Sayen" (film, Chile, marzec 2023)4. "Sprawa prywatna" ("Un Asunto Privado", serial, Hiszpania, wrzesień 2022)5. "Gryf" ("Der Greif", serial, Niemcy, maj 2023)6. "Overdose" (film, Francja, listopad 2022)7. "Głowa Joaquína Murriety ("La Cabeza de Joaquín Murrieta", serial, Meksyk, luty 2023)8. "Fałszywki" ("Farzi", serial, Indie, luty 2023)9. "Ulice Lagos" ("Gangs of Lagos", film, Nigeria, kwiecień 2023)10. "Argentyna 1985" (film, Argentyna, październik 2022)- powiedział James Farrell, VP, Local Originals, Prime Video & Amazon Studios. -Wszystkie powyższe tytuły, w tym nowości "Medellin", "Moja wina" i "Gryf", są już dostępne dla klientów Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie w ramach subskrypcji Prime. Te seriale i filmy są częścią międzynarodowej oferty dla klientów Prime Video na całym świecie. Wśród nadchodzących nieanglojęzycznych premier jeszcze w tym roku ukażą się m.in seriale "Love Transit" z Japonii i "Indian Police Force" z Indii.