Lato w RMF FM z gwiazdami i koncertami

Łukasz Szewczyk

• Tego lata RMF FM zaprosi słuchaczy na koncerty międzynarodowych gwiazd, spotkania z polskimi piosenkarzami oraz imprezę na otwarcie lata w Mikołajkach.

RMF FM powita lato 5 lipca doroczną imprezą na Mazurach. W tym roku w Mikołajkach w wakacyjnym zlocie gwiazd wezmą udział m.in. Margaret, Blanka, Daria, Wiktor Dyduła oraz Piotr Kupicha, którzy spotkają się ze słuchaczami i wezmą razem z nimi udział w animacjach, grach i zabawach. Będzie m.in. piana party, lekcja nauki eurowizyjnego tańca od Blanki oraz rejsy łódkami RMF FM po mazurskich jeziorach. Przez cały dzień relacji na żywo słuchać będzie można na antenie stacji - na miejscu będą Maciej Rybak i Piotr Bułakowski.Piosenkarzy, ale też sportowców, aktorów i influencerów spotkać będzie można też w specjalnych wakacyjnych pociągach RMF FM i Małopolskiej Organizacji Turystycznej, które przejadą czterokrotnie przez cała Polskę - 24 czerwca oraz 8, 22 i 29 lipca.Przez całe wakacje RMF FM rozdawać będzie bilety na koncerty największych gwiazd: Harry'ego Stylsa, P!NK, The Weeknd i Imagine Dragons, a także uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach tego lata: festiwalu mBank Nowe Horyzonty, obchodach 600-lecia Łodzi, Netflixowym "Wiedźmin Fest" czy Top of Top of the Top Sopot Festival.Na antenie RMF FM przez całe wakacje królować będzie dobry humor, rozrywka, pogoda i Najlepsza Muzyka pod Słońcem. Codziennie rano we "Wstawaj, Szkoda Lata!" (6-10) słuchaczy obudzą Paulina Sawicka i Przemek Skowron oraz Ola Filipek i Jacek Tomkowicz, w towarzystwie niezastąpionego mistrza felietonu i celnej pointy Tomasza Olbratowskiego. O 8 rano na wakacyjne wydanie "Porannej rozmowy w RMF FM" zaproszą wymiennie dziennikarze rozgłośni.W ciągu dnia wakacyjne emocje RMF FM rozpalać będzie w "Słonecznym Patrolu" (10-14.30) i "Śmiesznej Połowie dnia" (14.30-19), wieczór natomiast to potężna dawka muzyki w "POPliście Notowaniu" (19-20) i "Summerplay" (20-24). W soboty i niedziele natomiast RMF FM towarzyszyć będzie w drodze na urlopy, plaże i działki w "Yeeeeest weekend" (10-15), "Pod słońcem RMF FM" (15-20), a wieczorem imprezowy nastrój zapewni "Jest lato, jest zabawa" (20-24).