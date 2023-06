Andrus, Smokowski, Zamilska na wakacje w Radiu 357 (wideo)

Łukasz Szewczyk

- tłumaczy Olga Mickiewicz, odpowiedzialna w zarządzie Radia 357 za ofertę programową.Przez całe wakacje autorzy Radia 357 będą przygotowywali audycje plenerowe. W długi weekend Patroni pływali jachtem z Kubą Strzyczkowskim po Morzu Bałtyckim. 15 lipca wyjazdowe "Zakamarki" ze Szklarskiej Poręby poprowadzi Marek Niedźwiecki. Dzień wcześniej osobiście zabierze Patronów Radia 357 na wyprawę w Góry Izerskie.- mówi Olga Mickiewicz.Radio 357 kontynuuje i rozwija współpracę w ramach trasy Żywiec Męskie Granie. -- wyjaśnia Piotr Stelmach z Redakcji Muzycznej Radia 357, prowadzący koncerty na scenie głównej trasy Żywiec Męskie Granie.W sumie 12 młodych zespołów zaprezentuje się na Scenie Radia 357 i Škody w 6 miastach -- mówi Darek Król, project manager Męskiego Grania po stronie Radia 357.Występujące zespoły wybrała radiowa redakcja muzyczna. Na Scenie Radia 357 i Škody zagrają: Konrad Słoka & Chango, Ludojad, KATHIA, pawlack, mona polaski, shama, IF Igor Falecki, pastry, koko die, Ania Szlagowska, The Bullseyes i Ostatni Dzień Lata. Ich występy poprzedzą koncerty headlinerów: Funkasanki, Izzy and the Black Trees, atem, NOŻE, Gypsy and the Acid Queen i Cinemon.Oprócz koncertów, w ramach Sceny Radia 357, zespół radia zaprasza na spotkania z artystami i autorami znanymi z anteny. Radio 357 przygotowało dla Patronów pulę biletów na koncerty Żywiec Męskie Granie. Można je wygrać w cotygodniowych konkursach pod adresem konkursy.Radio357.pl.Wśród wakacyjnych nowości od poniedziałku do czwartku między 12:00 a 14:00 pojawi się audycja. -- tłumaczy Olga Mickiewicz. Audycję poprowadzą ją m.in. Marcin Łukawski, Krystian Hanke, Piotr Stelmach, Maja Piskadło, Beata Kwiatkowska, Mateusz Fusiarz, Antoni Grudniewski i inni.W czwartki między 19:00 a 21:00 nowa audycja, a w niej autorska selekcja muzyki bez kompromisów, ograniczeń i podziałów na gatunki.W wakacje dwie godziny z piątku na sobotę zagospodaruje Kuba Jonczyk - na co dzień koordynujący rozwój podcastów Radia 357. -- tak opisuje swój pomysł. Audycjana antenie w piątki między północą, a 2:00 w nocy.Nowa propozycja na sobotę to, w którym spotkają się Filip Jaślar i Artur Andrus. -- zdradza Roma Leszczyńska, wydająca audycję. Swój udział w audycji zapowiedzieli m.in. Magdalena Mikołajczyk, Marianna Janczarska, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Robert Górski, Tomek i Szymon Jachimek, Grzegorz Wasowski, Wojciech Zimiński, Krzysztof Jaślar, Kuba Strzyczkowski, Wojtek Kamiński, Łukasz Błąd, Krzysztof Szubzda, Kabaret Małżeński, Czas dla nas i Filip Jaślar.Częściej niż dotąd, bo w każdą sobotę od 16:00, czyli nowości ze świata technologii serwowane przez Jarosława Juszkiewicza i Roberta Zembrzyckiego. Zaraz potem dwugodzinne wizyty na festiwalach -z trasy Męskiego Grania na zmianę z audycjami z innych wydarzeń. Sobotnie wieczory będą należały do Antoniego Grudniewskiego - w audycjimiędzy 19:00 a 21:00 zaprezentuje on muzykę idealną na letnie wieczory.Kolejna nowość pojawi się w niedzielny poranek. Między 8:00 a 10:00, po raz pierwszy w Radiu 357, swoją autorską audycję muzyczną poprowadzi dziennikarz sportowy Tomasz Smokowski. -- opisuje swoją audycję Tomasz Smokowski.Wakacyjny układ ramówki Radia 357 startuje 24 czerwca i potrwa do 3 września.Wakacyjne nowości zostały zaprezentowane podczas transmisji wideo:Radio 357 to stacja założona przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki. Zespół tworzy obecnie ponad 100 autorów, dziennikarzy oraz osób organizujących pracę radia. Radio 357 funkcjonuje i rozwija się dzięki wyjątkowej Społeczności Patronów, których jest już ponad 50 tysięcy. Radio 357 jest dostępne bezpłatnie przez aplikację (Android i iOS), stronę internetową, agregatory stacji internetowych (m.in. OpenFM, WP Pilot, Patronite Audio, TuneIn, Replaio, MyTuner, MediaU, PlayNow). Stacja zwiększa także zasięg poprzez rosnącą dostępność w telewizjach kablowych.