eDziecko.pl świętuje Dzień Ojca. " T+A+T+A to wzór na miłość"

Łukasz Szewczyk

• Dzień Ojca obchodzimy w Polsce już od kilkudziesięciu lat, wciąż nie dorównuje on popularnością Dniowi Matki.

• Ojciec wcale nie jest "tym drugim" rodzicem - jest równie ważny i odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego dziecka.

• Redakcja serwisu eDziecko.pl stworzyła serię artykułów i nagrań, w których pokazuje, że T+A+T+A to wzór na miłość.

W tym roku serwis eDziecko.pl świętuje Dzień Ojca w wyjątkowy sposób. Z tej okazji redakcja zapytała przedszkolaków, za co kochają swoich tatusiów. Efekty tej uroczej sondy można zobaczyć w materiałach wideo, prezentowanych także w sieci kin Helios. Dodatkowo, redakcja zapytała ojców o to, jak planują realizować swoją rolę i co to znaczy być dobrym rodzicem. Premiera tego spotu zaplanowana została na Dzień Ojca.Akcji towarzyszyć będzie seria artykułów dotyczących m.in. samodzielnego ojcostwa czy współczesnego wzorca ojca. Działania będą promowane w kinach sieci Helios, na stronie głównej portalu Gazeta.pl, na stronie głównej serwisu eDziecko.pl oraz w mediach społecznościowych.- mówi Ewa Walas, redaktorka naczelna serwisów lifestyle'owych w Gazeta.pl. -- tłumaczy.eDziecko.pl to serwis parentingowy. Od lat wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pomaga w przygotowaniach do porodu. Redakcja serwisu prezentuje użyteczną i ekspercką wiedzę dotyczącą tematów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi.