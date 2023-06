Nowości chrześcijańskiej telewizji TBN Polska

Łukasz Szewczyk

• Premiery TBN Polska

Telewizja TBN Polska stawia na rozwój duchowy oraz budowanie więzi międzyludzkich. Głównym celem stacji jest skupienie się na tym, co łączy ludzi, niezależnie od ich przekonań religijnych. Stacja przenosi przesłania i wartości biblijne do współczesnego kontekstu. Różnorodne programy mają na celu wprowadzenie treści Pisma Świętego w życie codzienne, ukazując jego znaczenie i aktualność w dzisiejszych czasach.- mówi Tymoteusz Rompa, dyrektor anteny w TBN Polska. -- dodaje.TBN Polska stale wzbogaca swoją ofertę o programy niedostępne w innych polskich telewizjach. Widzowie mogą oglądać premiery dwóch kluczowych seriali. Pierwsza propozycja(wtorek, godz. 20.00) bazuje na bestsellerowej książce o tym samym tytule. Program prezentuje powiązania między Starym a Nowym Testamentem, prowadząc widza przez całą historię biblijną - od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę. "Tajemnice Mesjasza" to nie tylko program - to również podróż w poszukiwaniu głębszego zrozumienia tajemnic i nauk zawartych w Piśmie Świętym.W ramówce także nowy sezon popularnego programu(wtorek i czwartek, godz. 20.30). Serial prezentuje rzadko widzianą perspektywę Izraela i Bliskiego Wschodu, gdzie historyczne dziedzictwo łączy się z nowoczesną technologią. Program zabiera widzów w niezwykłą podróż, pokazując im fascynujące miejsca tego unikalnego regionu.