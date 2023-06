Hity Ekstraligi, tenis i padel - weekend z Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Walka o ligowe punkty i hity na żużlowych torach PGE Ekstraligi i 1 Ligi Żużlowej

• Decydujące mecze w turniejach WTA 250 w Birmingham oraz WTA 500 w Berlinie

Runda zasadnicza sezonu żużlowego powoli zmierza do końca. Rozstrzygają się losy awansu do fazy play-off oraz miejsca w ligowych tabelach, a to oznacza kolejną porcję żużlowych emocji dla kibiców "czarnego sportu". W niedzielny wieczór w Toruniu zmierzą się ze sobą drużyny Apatora oraz Włókniarza. Spotkania tych zespołów zawsze zapowiadają się arcyciekawie i nie inaczej będzie tym razem. Torunianie walczą o awans do najlepszej "6", natomiast częstochowianie cały czas próbują wskoczyć na jak najwyższe miejsce w ligowej tabeli. Z pewnością trzy punkty wywalczone na toruńskiej Motoarenie znacząco pomogłyby w zajęciu jak najwyższego miejsca przed fazą play-off. Pierwszy mecz obu ekip w Częstochowie wygrali gospodarze 49:41. Liderem częstochowskich "Lwów" był Mikkel Michelsen, który zdobył w pięciu startach aż 14 "oczek". Jak będzie w Toruniu? Kibice przekonają się o tym w niedzielny wieczór, ale z pewnością będzie to fantastyczne widowisko!Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. Na sportowych antenach CANAL+ i w serwisie streamingowym Canal+ Online kibice będą mogli obejrzeć wszystkie cztery spotkania. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę spotkaniem Wybrzeża Gdańsk z ROW-em Rybnik. Gospodarze marzą o wywalczeniu pełnej puli. Do odrobienia mają tylko trzy punkty, gdyż w pierwszym meczu w Rybniku, ROW wygrał nieznacznie - 46:43. Gdańszczanie po pokonaniu na własnym torze Polonii Bydgoszcz w poprzedniej kolejce będą chcieli pójść za ciosem i wygrać kolejne spotkanie oraz powalczyć o trzy "oczka".Najciekawiej zapowiada się jednak rywalizacja Polonii Bydgoszcz z Falubazem Zielona Góra. Hit 1. Ligi Żużlowej i starcie lider z wiceliderem. Przed sezonem obie drużyny były wymieniane w gronie głównych faworytów 1. Ligi Żużlowej. Zielonogórzanie potwierdzają, że są piekielnie mocni, bo nie stracili jeszcze nawet punktu. Do Bydgoszczy jadą bronić dziesięciopunktowej zaliczki, a miejscowa Abramczyk Polonia zamierza uczynić wszystko, by zatrzymać rozpędzoną ekipę z Grodu Bachusa. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. W awizowanym składzie zabrakło kontuzjowanego Andreasa Lyagera, a występ Davida Bellego stoi pod znakiem zapytania. Nie zmienia to faktu, że Polonia przed własną publicznością zrobi wszystko, aby wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony.W innych spotkaniach PSŻ Poznań podejmie na własnym torze zespół z Ostrowa, a drużyna Landshut Devils powalczy z Orłem Łódź. Spotkanie w Landshut zapowiada się niezwykle interesująco. Gospodarze ponownie notują bardzo dobre rezultaty na zapleczu PGE Ekstraligi. Świadczy o tym wysoka czwarta lokata i dziewięć punktów w tabeli. Dla porównania podopieczni Marka Cieślaka plasują się dwie pozycje niżej z sześcioma "oczkami", aczkolwiek jednym meczem rozegranym mniej. Dla gości ten mecz jest niezwykle ważny nie tylko w kontekście walki o fazę play-off, ale przede wszystkim w kontekście utrzymania. Taki sam dorobek, co Orzeł ma bowiem zamykający stawkę InvestHousePlus PSŻ Poznań.Plan transmisji żużlowych:Sobota (24 czerwca):• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Edward Durda, Tomasz BajerskiStudio: Mateusz Kędzierski, Patryk MalitowskNiedziela (25 czerwca):• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid StachyraStudio: Daria Kabała - Malarz, Tomasz Bajerski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Robert Sitnicki• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk MalitowskiStudio: Michał Łopaciński, Tomasz Gollob• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Mitrut, Mirosław Jabłoński, Krzysztof Cegielski, Maciej Noskowicz, Leszek DemskiW Birmingham oraz Berlinie trwają tenisowe turnieje WTA. W najbliższy weekend oba turnieje wejdą w decydującą fazę, a kibice tenisa będą mogli oglądać tę rywalizację na sportowych antenach Canal+ oraz w Canal+ Online.Decydujące spotkania turnieju WTA 250 Rothesay Classic dostępne będą w Canal+ Online. Natomiast rywalizację w WTA 500 bett1open kibice tenisa będą mogli obserwować w Canal+ Online oraz Canal+ Sport.Sobotnie półfinały w Rothesay Classic rozpoczną się o 12:00 i 14:00, a w WTA 500 bett1open rywalizacja o finał wystartuje o 11:30 i 15:00. Natomiast w niedzielę poznamy zwyciężczynie turniejów. O 14:30 rozpocznie się finał turnieju w Birmingham, a od 15:30 wystartuje najważniejsze spotkanie turnieju w Berlinie.World Padel Tour to najważniejszy cykl rozgrywek padla na całym świecie. Obecnie najlepsze zawodniczki oraz zawodnicy rywalizują podczas turnieju w Valladolid. W najbliższy weekend turniej wkroczy w decydującą fazę, a kibice padla będą mogli oglądać tę rywalizację na sportowych antenach Canal+ oraz w Canal+ Online. Sobotnie półfinały wystartują od 10:00. Niedzielny finał ​w rywalizacji kobiet rozpocznie się o 10:00, natomiast mężczyzn o 12:00.