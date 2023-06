Premiera kryminalnego serialu "Oskarżeni" w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• 15 niezwykłych historii sądowych w serialu "Oskarżeni", dostępnym w całości w HBO Max

"Oskarżeni" w HBO Max / Fot. materiały prasowe

Był taki czas, kiedy w telewizji królowały seriale medyczne. Teraz bezwzględnie rządzą kryminały. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze skomplikowaną zagadką, której rozwiązanie poznajemy dopiero w ostatnim odcinku, czy z produkcjami co tydzień prezentującymi nową sprawę. Brytyjczycy są znani z tego, że od lat produkują nagradzane na świecie seriale kryminalne, takie jak "Sherlock", "Peaky Blinders" czy "Luther".Benedict Cumberbatch jako Sherlock Holmes, odkurzył mogłoby się wydawać już dawno zgrany temat. Wcześniej udało się to brytyjskiemu reżyserowi, Guyowi Ritchiemu. Wyreżyserował filmy "Sherlock Holmes" z Robertem Downeyem Jr. i Judem Lawem oraz sequel, "Sherlock Holmes: Gra cieni". O ile Ritchi osadził swoich bohaterów w XIX wieku, czyli czasach z powieści Arthura Conana Doyle'a, o tyle Cumberbatch rozwiązuje zagadki kryminalne współcześnie.Sagą "Peaky Blinders" BBC podniosło poprzeczkę kina gangsterskiego, do poziomu, którego jeszcze długo nikt nie osiągnie. Krwawa, brutalna, bezwzględna, hiperrealistyczna opowieść o gangsterskim rodzie Shelbych z Birmingham z początków zeszłego stulecia, doczekała się 6 sezonów. Na serial spadł deszcz nagród. Do fanów tej opowieści zaliczają się m.in.: reżyser Ron Howard, aktor Brad Pitt, raper Snoop Dogg czy pisarz Stephen King.Podobnie "Luther" zgarnął wiele nagród, od Złotego Globa dla najlepszego aktora w mini serialu lub filmie telewizyjnym dla Idrisa Elby, po nagrodę im. Edgara Allana Poe za najlepszy odcinek serialu telewizyjnego.Za sukcesem brytyjskich seriali stoi British Broadcasting Corporation.- ogłosił tygodnik "Polityka" w zeszłym roku, na stulecie BBC. To właśnie nagradzana produkcja BBC z 2010 roku zainspirowała amerykańskich twórców, odpowiedzialnych za międzynarodowy sukces 24 godzin i "Homeland", do nakręcenia 15-sto odcinkowego thrillera prawniczego Oskarżeni. Wymyślono nowe historie mocno osadzone w realiach USA.Każdy odcinek serialu opowiada o innym przestępstwie, w innym mieście. Oskarżeni to zwykli ludzie: przyjaciele, koledzy, sąsiedzi, rodzina. Cała uwaga w każdym odcinku skupia się na osobie oskarżonej. Domniemamy przestępca nie do końca zdaje sobie sprawę z tego co zrobił i jak to się stało, że znalazł się właśnie w tym miejscu. Powoli odkrywamy przeszłość bohaterów i splot zdarzeń, który doprowadził ich na salę sądową. Premierowy odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało ponad 11 mln. widzów. Był to najwyżej oceniany i najczęściej oglądany debiut w telewizji Fox od 3 lat.Serial "Oskarżeni" jest już w całości dostępny w HBO Max.