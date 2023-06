"Upalne granie". Wakacje w Radiu Zet

Łukasz Szewczyk

• Radio Zet na wakacje

• Antenowy konkurs "Radio ZET nr 1 w moim samochodzie", plenerowe akcje specjalne nad morzem i na Mazurach, festiwalowe studia, upalne granie oraz poranny "Gość Radia ZET"

Radio ZET rozpocznie lato w towarzystwie słuchaczy i światowych gwiazd na Open'er Festival, gdzie powstaną specjalna strefa z basenem i studio festiwalowe, z którego na żywo będzie nadawany program. Dziennikarze stacji pojawią się również podczas festiwalu "Letnie Brzmienia". Muzycznym podsumowaniem sezonu będzie telewizyjny koncert "Przebój lata Radia ZET i Polsatu".Tradycyjnie stacja zamierza spędzić wakacje aktywnie. Z akcją "A może nad morze z Radiem ZET" odwiedzi najpopularniejsze bałtyckie plaże. Zawita do Pobierowa (21-22.07), Łeby (28-29.07), Władysławowa (04-05.08), Kołobrzegu (11-12.08) i Ustki (18-19.08). W przygotowanych strefach każdy będzie mógł wziąć udział w indywidualnych i zespołowych grach sportowych, animacjach i konkursach z nagrodami.Propozycją dla mieszkańców i turystów odpoczywających na Warmii i Mazurach jest "Aktywne lato z Radiem ZET". Wśród wielu atrakcji czekających na gości m.in. darmowa wypożyczalnia kajaków dmuchanych, słupów wodnych i hulajnóg, profesjonalna ścianka wspinaczkowa, boiska do piłki nożnej i siatkówki czy tor do skimmboardingu, a wszystko pod okiem instruktorów i animatorów zabawy. W programie mnóstwo konkursów z nagrodami dla młodszych i starszych. "Aktywne lato z Radiem ZET" odwiedzi m.in. Olsztyn (22-23.07), Szczytno (05-06.08), Ustroń (12-13.08) i Kołobrzeg (19-20.08).Na antenie Radia ZET trwa konkurs "Radio ZET nr 1 w moim samochodzie". Do 25 sierpnia słuchacze mogą zdobyć vouchery na paliwo, a w finale powalczą o samochód osobowy marki Honda. Akcję wspiera kampania promocyjna.W wakacyjne poranki słuchaczy Radia ZET obudzi nietuzinkowy duet Michał Korościel i Marcin Sońta w programie "Dzień dobry lato" (6-10). W audycji pojawi się nowy format "60 dni dookoła Polski", w którym prowadzący w swoim niepowtarzalnym stylu opowiedzą o 60 mniej lub bardziej znanych miastach Polski - zaprezentują atrakcje, omówią panujące stereotypy i przedstawią ciekawostki. Po 8:00 będzie można usłyszeć wakacyjne wydania "Gościa Radia ZET", które od 3 lipca poprowadzi Beata Lubecka.W ciągu dnia pojawią się pełne muzyki pasma "Upalne granie" (10-15), "To jest lato" (15-20), "Plus/minus lista" (20-21) i "Plus/minus lista na wakacjach" (21-24).W weekendy jeszcze więcej słońca i pozytywnej energii w pasmach "Dzień dobry lato" (6-10), "Czas na lato" (10-15), "Upalne granie bez cienia mówienia w Radiu ZET" (15-20) oraz "ZET Dance" (sobota)/"Wakacyjna Siła Muzyki" (niedziela) (20-24).Jingle "Upalnego grania..." w tym roku zaśpiewają m.in.: Cleo, Dawid Kwiatkowski, Roksana Węgiel, Sara Chmiel, Oskar Cyms, Blanka, Michał Szczygieł, Daria Marx, B.R.O., Dominik Dudek, Wiktor Dyduła i Lanberry. Bedzie można je usłyszeć od najbliższego poniedziałku.Wakacyjna ramówka w Radiu ZET wystartuje 26 czerwca.