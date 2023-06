Ludzie Disneya, Netflixa i HBO Max wzmacniają SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

Prezes SkyShowtime ogłosił, że, która piastowała poprzednio wysokie stanowisko zarządcze w Disneyu, została mianowana na stanowisko Chief Business Officera w SkyShowtime.Podlegając bezpośrednio Sarhanowi, Georgieva będzie kierować działem dystrybucji i partnerstw w SkyShowtime i będzie odpowiedzialna za rachunek zysków i start (P&L) z wszystkich przychodów B2B. W tej nowej roli Georgieva będzie nadzorować i kierować rozwojem nowych porozumień i partnerstw z dystrybutorami kablowymi, satelitarnymi i telekomunikacyjnymi, a także platformami, producentami urządzeń i innymi partnerami.Georgieva wcześniej przez cztery lata pełniła funkcję Vice President of Affiliate Distribution & Commercial Development w Disneyu i była częścią zespołu, który uruchomił Disney+ w regionie EMEA, negocjując pierwsze umowy z partnerami kablowymi, satelitarnymi i telekomunikacyjnymi, w tym na wielu terytoriach, na których w ostatnich miesiącach zadebiutował serwis SkyShowtime. W swojej karierze w branży medialnej Hristina Georgieva skupiała się na poszerzaniu sieci dystrybucji i zwiększaniu przychodów. Przed przejściem do Disneya zajmowała wysokie stanowiska w Fox Networks Group i Discovery, gdzie kierowała ogólnoeuropejskimi strategiami handlowymi, partnerstwami i dystrybucją. Georgieva będzie pracowała w londyńskim biurze SkyShowtime i dołączy do zespołu jeszcze w tym roku.- skomentował Monty Sarhan, prezes SkyShowtime.Sarhan ogłosił również zatrudnienie dwóch kolejnych managerów wyższego szczebla, którzy przejdą do SkyShowtime z innych dużych serwisów streamingowych. Obie osoby będą częścią nowo utworzonego zespołu ds. strategii i podlegać będą bezpośrednio Roberto Soto, piastującemu stanowisko Chief Strategy Officera, który dołączył do SkyShowtime pod koniec ubiegłego roku z HBO Max.został mianowany na stanowisko Vice President of Commercial Strategy, aby nadzorować strategię wzrostu liczby abonentów w segmentach D2C i B2B oraz wspierać zespoły marketingu, dystrybucji i partnerstw. Horowitz dołączył do SkyShowtime z HBO Max, gdzie pełnił szereg funkcji, w tym Head of Data, Insights, and Planning, a wcześniej przez ponad siedem lat był CFO w spółce HBO Nordics. Swoją karierę w branży mediów i rozrywki rozpoczął jako członek zespołu finansowego HBO w Nowym Jorku.dołącza jako Director of Content Strategy i będzie współpracować z zespołem odpowiadającym za programming w SkyShowtime, aby zoptymalizować strategię pozyskiwania i produkcji treści oryginalnych oraz zwiększania zaangażowania. Anazia Budhwar przechodzi do SkyShowtime z Netflixa, gdzie przez ponad trzy lata pełniła funkcję Strategy and Planning Lead. Wcześniej pracowała w NBCUniversal w Londynie.- podsumował Sarhan.