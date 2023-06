Radio Złote Przeboja na wakacje

Łukasz Szewczyk

• W wakacje Radio Złote Przeboje gra pod hasłem "Radio Złote Przeboje. Dobre na lato, dobre na wszystko".

• Na antenie trwa konkurs "Radio Złote Przeboje robi ci urlop", pojawiają się nowe pozycje programowe i więcej muzyki.

W okresie letnim poranne pasmo "Złote Przeboje na dzień dobry" rozpoczyna się o 6:00 i trwa do 10:00. W programie m.in. wakacyjna pozycja "Prognozuje się w Radiu Złote Przeboje", a w niej prognozy pogody dla popularnych polskich i zagranicznych kurortów, ale też informacje o temperaturze wody w Bałtyku czy sile wiatru na Warmii i Mazurach.Po 11:00 stacja zaprasza na "Wakacyjne dobrze wiedzieć", czyli porcję praktycznych porad - od sprawdzonych sposobów na upały, przez sugestie dotyczące przygotowań do podróży, po wskazówki jak zaradzić poparzeniom słonecznym.3 lipca po 13:00 wystartuje "Lato jak marzenie" Marzeny Rogalskiej, w którym prowadząca z przymrużeniem oka doradzi, co zrobić, by spędzić udany urlop. Swoje wakacyjne dylematy i problemy słuchacze mogą zgłaszać poprzez stronę zloteprzeboje.pl.W każdą środę od 10:00 do 15:00 pojawią się "Sprawdzone środy", a w nich tematy wakacyjne i nie tylko - od kleszczy, przez praktyczne stroje na lato, aż po temat kredytu 2% na pierwsze mieszkanie.W piątki na antenie Radia Złote Przeboje zagości wakacyjna odsłona listy przebojów, czyli "Słoneczna Złota 20" (19-21). Z kolei w soboty powraca sprawdzona, taneczna pozycja. Od 19:00 na antenie "Dobra impreza".Do 14 lipca trwa druga edycja letniego konkursu "Radio Złote Przeboje robi Ci urlop". Do wygrania vouchery o wartości 5000 zł na rodzinny urlop nad morzem, w górach i na Mazurach, a także leżaki, parawany i mobilne głośniki.