Lato z kryminałem od lipca na kanale Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Od 1 lipca do końca sierpnia 2023 roku na kanale Epic Drama emitowane będą lubiane serie kryminalne

W ramach cyklu "Lato z kryminałem" kanał Epic Drama wyemituje jedne z najbardziej kultowych serii detektywistycznych i kryminalnych, w tym między innymi "Wiedeńską krew", "Pannę Marple" czy "Zagadki kryminalne panny Fisher". Dzięki serialom widzowie będą podróżować nie tylko po świecie, ale także i w czasie. Codziennie odwiedzać będziemy współczesną Skandynawię w serii "Hjerson" - historii opartej na prozie Agathy Christie o Svenie Hjersonie, emerytowanym detektywie i znanym profilerze oraz młodej producentce filmowej, która chce stworzyć nowy program kryminalny z jego udziałem. Z kolei "Rillington Place" - trzyczęściowy, thriller, badający prawdziwe zbrodnie seryjnego mordercy Johna Reginalda Christie - przeniesie nas do Londynu lat 40. i 50.; z kolei dzięki "Babilon Berlin", jednemu z najlepszych seriali ostatnich lat, widzowie przeniosą się do szalonych lat 20. i metropolii zamieszkiwanej przez tych, którzy mają talent i ambicję, gdzie pod błyszczącą fasadą kryją się zubożałe masy dążące do poprawy swojego bytu."Fotograf śmierci" zabierze nas do Dublina w 1880 roku, gdzie podążać będziemy za znanym fotografem pamiątek Brockiem Blennerhassetem, próbującym wraz z siostrzenicą Nancy Vickers i nader entuzjastycznym asystentem Conallem Molloy'em ożywić swój biznes. "Dalgliesh", serial kryminalny opowiadający o wyjątkowo enigmatycznym detektywie Dalglieshu, rozwiązującym nietypowe morderstwa, przeniesie nas do Anglii lat 70. W kryminalnych eskapadach widzowie dowiedzą też Paryż w serii "Paryż 1900: policja", gdzie będą śledzić losy młodego i ambitnego inspektora odkrywającego poważną tajemnicę państwową. Morderstwa, szantaż, spiski, zamachy stanu .W cyklu "Lato z kryminałem" na antenie Epic Drama pojawią się również lubiani detektywi: panna Scarlet, detektyw Murdoch, Endeavour Morse, inspektor George Gently, panna Marple i nie tylko!Cykl "Lato z kryminałem", który już od lipca zagości na antenie Epic Drama, zagwarantuje wszystkim fanom kryminałów ekscytujące, trzymające w napięciu i pełne tajemnic lato - niezależnie od tego, czy spędzicie je w domu, czy będziecie cieszyć się słoneczną pogodą na wczasach.