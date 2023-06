Viaplay zapowiada drugi sezon serialu "Billy the Kid". Premiera w 2024 roku

Łukasz Szewczyk

• Jeden z najsłynniejszych bandytów Dzikiego Zachodu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

• Drugi sezon popularnego serialu 'Billy the Kid' pojawi się na platformie streamingowej Viaplay już w 2024 roku.

• W rolę legendarnego rewolwerowca po raz kolejny wcieli się Tom Blyth

Rozpoczęto prace nad kontynuacją emocjonującego serialu przygodowego inspirowanego życiem jednego z najsłynniejszych złoczyńców w historii Ameryki, Billy'ego the Kida. W nowej odsłonie popularnego serialu Billy (Tom Blyth) wraz z sojusznikami zmierzy się z dawnym przyjacielem Jesse Evansem (Daniel Webber), walczącym u boku potężnej grupy prawników i spekulantów ziemią, znanych jako Santa Fe Ring. Gdy padną pierwsze strzały, konflikt zacznie przybierać na sile, przeradzając się w krwawą 'Wojnę w Hrabstwie Lincoln'. Będąc w samym sercu wydarzeń, Billy the Kid będzie walczył nie tylko o swoje życie, ale również o własne przekonania i miłość do ukochanej Dulcynei (Nuria Vega).Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym drugiego sezonu serialu 'Billy the Kid' jest Michael Hirst (nagrodzony Oscarem film 'Elizabeth'; wyróżniony w plebiscytach Emmy i Satelity serial 'Wikingowie'; nagrodzona Emmy 'Dynastia Tudorów'). Producentami wykonawczymi serialu są również: Donald De Line ('Włoska robota', 'W sieci kłamstw') z ramienia De Line Pictures oraz Darryl Frank i Justin Falvey z Amblin Television (nagrodzony Złotym Globem 'Zawód: Amerykanin', 'Nawiedzony dom na wzgórzu').- mówi Michael Hirst.Drugi sezon serialu 'Billy the Kid' będzie składał się z ośmiu odcinków, które zostaną wyemitowane na Viaplay w 2024 roku.- komentuje Camilla Rydbacken, SVP Scripted Content Viaplay Group.Za produkcję serialu odpowiada MGM+ Studios oraz Amazon Studios: Pan-English Scripted TV we współpracy z Viaplay Group i MBC. Międzynarodową dystrybucją serialu 'Billy the Kid' zajmuje się Amazon & MGM Studios Distribution. Producentami wykonawczymi z ramienia Viaplay Group są Isabelle Hultén i Tomas Axelsson.