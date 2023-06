13 sezon serialu "Lombard. Życie pod zastaw" jesienią w TV Puls

Łukasz Szewczyk

• Wciągające historie, nowi bohaterowie m.in. Alicja i Michael (Małgorzata Potocka i Marek Kaliszuk), goście specjalni i perypetie głównych bohaterów

• Trwają zdjęcia do 13. sezonu serialu "Lombard. Życie pod zastaw"

• Premiera nowych odcinków, w tym jubileuszowego 700., jesienią w TV Puls.

"Lombard. Życie pod zastaw" to hitowa produkcja Telewizji Puls i Studia A. Serial cieszy się popularnością - otrzymał pięć Telekamer "Tele Tygodnia", w tym Złotą oraz Jubileuszową na 25-lecie Plebiscytu. W "Lombardzie" regularnie pojawiają się znani goście - do tej pory w serialu wystąpili m.in.: Dagmara Kaźmierska, Robert Sowa, Wanda Kwietniewska, Zenek Martyniuk, Katarzyna Pakosińska, Paweł Nastula, Radek Liszewski, Aleksander Doba (1946-2021), Bartek Marszałek czy Michał Wiśniewski.13. sezon "Lombardu" również będzie zaskakujący - pojawią się goście specjalni i nowi klienci, powrócą też "starzy znajomi" jak Ziutek (Henryk Gołębiewski), Zefel i Boguś (Krzysztof Hanke, Bogdan Kalus), Hofer (Rafał Cieluch), czy Kaśka (Annie Ostrowska). Każda historia związana będzie z innym przedmiotem pod zastaw. Wśród nich zobaczymy m.in.: szkło uranowe świecące pod wpływem ultrafioletu, unikatowe vintage'owe porcelanowe figurki kotów, kultowe fotele z PRL-u, konsolę Nintendo czy sygnet ze skrytką.- śmieje się Jagoda Car, rekwizytorka "Lombardu" od 6. sezonu. -- dodaje, śmiejąc się, Jagoda Car.W 13. sezonie w życiu głównych bohaterów "Lombardu" pojawią się nowe wyzwania a nawet wielkie zawirowania. Jaka niespodzianka czeka na Kazimierza (Zbigniew Buczkowski) i co ma z tym wspólnego przyjazd Alicji (Małgorzata Potocka)? Dowiemy się, jak pewne spotkanie otworzy Beni (Rita Weinar) drzwi do kariery, będziemy też kibicować Andżelice (Dominika Skoczylas) w jej nowej sportowej pasji. Okaże się, czy Ryży (Arkadiusz Tańcula) otrzyma życiową szansę i czy z niej skorzysta. Niepoprawny Tanek (Tomasz Hajduk) zaangażuje się w miłosne perypetie, a na komisariacie, gdzie pracuje Beton (Dominik Dąbrowski), pojawi się nowa policjantka. Co z tego wszystkiego wyniknie?13 sezon serialu "Lombard. Życie pod zastaw" jesienią 2023 na antenie TV Puls.