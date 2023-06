Netflix na lipiec. "Pan Samochodzik i templariusze", "Wham!", "Wiedźmin 3" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na lipiec 2023

• Wśród premier intrygujące tajemnice, zagadki i popisy harcerskiego sprytu w kolejnej polskiej produkcji Netflixa "Pan Samochodzik i templariusze"

• Dalsze losy "Prawnika z Lincolna", "Wiedźmina" oraz "Wham!" i "Głęboki oddech"

Netflix - wykaz premier na lipiec 2023 roku:

W pierwszym miesiącu wakacji Netflix zaplanował premierę polskiego filmu(od 12 lipca) Historyk sztuki znajduje średniowieczny krzyż templariuszy i łączy siły z nietypowymi pomocnikami, aby odkryć tajemnice niezwykłego skarbu.SERIALEWśród serialowych premier pierwsza część drugiego sezonu(od 6 lipca). Choć i on, i jego zespół mają mnóstwo pracy, Mickey angażuje się w związek z kobietą, która wkrótce zostaje jego... oskarżoną o morderstwo klientką.Kolejna propozycja to(od 13 lipca). Adwokat z Kuwejtu wbrew nastrojom społecznym zgadza się reprezentować kontrowersyjnego klienta - piłkarza oskarżonego o zamordowanie żony.Premierę będzie miała także druga część serialu(od 27 lipca). Czy groźne siły zdołają rozłączyć to, co połączyło przeznaczenie? Geralt i Yennefer walczą o bezpieczeństwo Ciri na pogrążonym w wojennym chaosie Kontynencie.Dla fanów anime serial(od 5 lipca). Okrutna rodzina uważa, że Miyo jest nic niewarta. Dziewczyna jednak udowadnia, że ma niezwykły charakter i zdolności, w czym pomaga jej przyszły mąż.Dla najmłodszych premiera(od 13 lipca). Sonic i jego sprzymierzeńcy z Odłamkowersum walczą z Radą Chaosu o kontrolę nad potężnym Pryzmatem Paradoksu -- odłamek po odłamku.FILMYWśród premier filmowych(od 21 lipca). Seria niepokojących zdarzeń sprawia, że nietypowy tercet (John Boyega, Teyonah Parris i Jamie Foxx) zaczyna badać złowrogi spisek w swojej dzielnicy.(od 14 lipca). Po tym, jak tajemnicza siła zdziesiątkowała ludzkość, Sebastian walczy o przeżycie, przemierzając opustoszałe ulice Barcelony.Dla młodszej widowni. W neofuturystycznej Lusace (Zambia) cztery odważne nastolatki zmieniają się w superbohaterki i razem z emerytowaną tajną agentką próbują uratować świat.DOKUMENTYW letniej ramówce znajdzie się film(od 19 lipca). Połączeni miłością do freedivingu rekordzistka i bohaterski nurek chcą dokonać pamiętnego czynu, niezależnie od ryzyka, jakie się z tym wiąże.Premiera będzie miał także film(od 5 lipca). Korzystając z archiwalnych nagrań i wywiadów, George Michael i Andrew Ridgeley wspominają karierę w Wham! -- od czasów przyjaźni w latach 70. po szczyt sławy w latach 80.• od 3 lipcaNieznane oblicze planety: Zaginiona piramida• od 4 lipcaNiedoszły królTom Segura: Sledgehammer• od 5 lipcaWHAM!Moje szczęśliwe małżeństwoZnów mieć 15 lat: Sezon 2• od 6 lipcaPrawnik z lincolna: Sezon 2 Część 1Deep Fake LoveGold Brick• od 7 lipcaPowiększcie mi domŚmiertelne pożądanieTeściowie poszukiwaniPory roku• od 10 lipcaNieznane oblicze planety: Zabójcze robotyMądroboty: Czas na odpowiedź: Sezon 2• od 11 lipca19/20• od 12 lipcaQuarterbackSłodkie szaleństwo: MeksykPan Samochodzik i templariuszeRecord of Ragnarok: Sezon 2: Odcinki 11-15• od 13 lipcaPrzetrwają puszyściRodzina w ogniuDevil's AdvocateSonic Prime: Sezon 2• od 14 lipcaToo Hot to Handle: Sezon 5Gotowanie na 5 gwiazdekKrólowa piękna z Jerozolimy: Sezon 2Nie otwieraj oczu: BarcelonaMiłosne taktyki 2• od 15 lipcaKrólowa wioski• od 17 lipcaNieznane oblicze planety: Jaskinia kości• od 19 lipca(Prawie) legendy Bahía ColoradaNajgłębszy wdech• od 20 lipcaSłodkie Magnolie: Sezon 3Superagentki 4• od 21 lipcaSklonowali Tyrone'a• od 24 lipcaNieznane oblicze planety: Kosmiczny wehikuł czasuDzienniki kropeluszek• od 25 lipcaMark Normand: Soup to NutsSintonia: Sezon 4• od 26 lipcaBaki Hanma: Sezon 2Zaginięcie Lucie Blackman• od 27 lipcaKrólowa ciszy: Morderczyni staruszek z MeksykuParadiseSzczęście dla początkującychToday We'll Talk About That DayWiedźmin: Sezon 3: Część 2• od 28 lipcaKapitan FallD.P.: Sezon 2Doskonała historiaKrawiec: Sezon 2Jak zostać przywódcą sekty• od 31 lipcaBASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy-: Sezon 2• Już dostępneShovel Knight Pocket DungeonBloons TD 6• NadchodząceZa mgłąKto zabił?Smoczy Książę: Sezon 5TYTUŁY NA LICENCJI:Uciekaj i strzelaj (od 1 lipca)Zagubione serca (od 1 lipca)Teściowie (od 1 lipca)The Good Doctor (od 13 lipca)Chłopaki mojego życia (od 15 lipca)Pogromcy duchów. Dziedzictwo (od 19 lipca)Kryzys (od 26 lipca)Obiecująca. Młoda. Kobieta. (od 26 lipca)Spider-Man: Bez drogi do domu (od 31 lipca)