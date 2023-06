Cały rock wakacje w Radiu Rock

Łukasz Szewczyk

• Wakacyjne studio z ogródka Hard Rock Cafe w Warszawie, 3. edycja Festiwalu Klasyki Rocka oraz "Wielki test z klasyki rocka"

• Pod hasłem: "Cały rock wakacje" wystartowała letnia ramówka Rock Radia

Od 7 lipca w każdy piątek wakacji stacja zaprosi do studia Rock Radia w ogródku Hard Rock Cafe w Warszawie, skąd będą nadawane audycje między 15:00 a 20:00.Trzy dni później ruszy głosowanie, które wyłoni półfinalistów 3. edycji Festiwalu Klasyki Rocka, a od 7 do 31 sierpnia słuchacze i jury festiwalu wybiorą finalistów. Zwycięzcę, który zgarnie 10 tys. złotych i nagra własną płytę w Akademii Rocka, poznamy 1 września podczas specjalnego programu.26 czerwca na antenie wystartowały eliminacje do piątego już "Wielkiego testu z klasyki rocka". Najlepsi razem z gwiazdami wezmą udział w finale, który odbędzie się 1 września br. w Hard Rock Cafe w Warszawie. Zwycięzcy otrzymają tytuł mistrza oraz 5 tys. złotych, które jak co roku przekażą na Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci.W porannym "Powstaniu Rock Radia", oprócz wakacyjnej odsłony porannej zagadki "Rebus Jebus All Inclusive", "LEŻAK, czyli Letni Elementarz Żartobliwo-Abstrakcyjno-Kulturalny", w którym autorzy na wesoło będą opowiadać jak nie zwiedzać oraz czy urlop w domu może być udany.Między 10:00 a 20:00 w audycji "Cały rock wakacje" najlepsza klasyka rocka na lato, a po 19:00 przewodnik po najlepszych rockowych wydarzeniach wakacji, czyli "Rock Radio na trawie", w którym stacja będzie rozdawać zaproszenia i bilety na koncerty i festiwale.W tym roku Rock Radio patronuje m.in. festiwalowi Rockowizna w Poznaniu 18-19 sierpnia i w Krakowie 25-26 sierpnia.