Radio Pogoda na wakacje

Łukasz Szewczyk

• Powracające klasyki i nowe muzyczne elementy w wakacyjnej ramówce Radia Pogoda.

W porannym programie "Pogodny poranek Radia Pogoda" (6:00-10:00) pojawią się nowe konkursy i zabawy. W "Pogoda cafe" uczestnicy za wyśpiewanie najpiękniejszych melodii będą mogli zdobyć limitowane paczki kawy sygnowane "Pogodnym porankiem" oraz Joanną Kruk i Zygmuntem Chajzerem. Po godzinie 9:00 od powróci "Turniej miast". W IV edycji zabawy słuchacze będą mieli szansę wygrać potańcówkę organizowaną przez stację w miastach nadawania, a zwycięzcy codziennych rozgrywek otrzymają limitowany parawan Radia Pogoda.W audycji "Najpiękniejsze melodie na lato" między 10:00 a 18:00 Monika Tarka i Kuba Mędrzycki zaproszą słuchaczy do udziału w VII edycji konkursu "Fundusz Wczasów Pogodowych", powitają nowych członków Klubu Pogodnych Ludzi w programie "Witaj w klubie!" i opowiedzą o "Najpiękniejszych melodiach w podróży". Z nową godziną emisji przywita słuchaczy audycja "Aleja sław Radia Pogoda". Od poniedziałku do czwartku w godzinach 18:00-20:00 historie życia i karier największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.Od 20:00 na antenie "Wakacyjna powieść Radia Pogoda", czyli radiowy audiobook z powieściami wybranymi przez słuchaczy Radia Pogoda, a od 21:00 do 23:00 Anna Stachowska zaprosi na codzienne rozmowy z gwiazdami kina i osobowościami ze świata sztuki czy kultury w programie "Gość Radia Pogoda". Piątki od 18:00 to czas na "Potańcówkę Radia Pogoda", czyli wyjątkową kompilację najpiękniejszych melodii idealnych na wakacyjne spotkania towarzyskie.Weekend w Radiu Pogoda będzie okazją do spotkań z członkami Klubu Pogodnych Ludzi w programie "Moje najpiękniejsze melodie" (sobota, 9:00-10:00) oraz najpiękniejszymi melodiami z kultowych festiwali w ramach "Studia festiwalowego" (niedziela, 9:00-10:00).Wakacyjna ramówka Radia Pogoda, która wystartuje 3 lipca, będzie wzbogacona działaniami na stronie radiopogoda.pl i w mediach społecznościowych stacji.