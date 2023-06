Łukasz Szewczyk

• Latem Meloradio z kolejną odsłoną konkursu "Zabierz Meloradio na wakacje", festiwalami filmowymi i wydarzeniami muzycznymi.

Od lipca rusza antenowy konkurs "Zabierz Meloradio na wakacje", który potrwa do 25 sierpnia. Zadaniem uczestników zabawy będzie uwiecznienie na zdjęciu, jak spędzają urlop z Meloradiem i przesłanie go do redakcji. Co piątek do wygrania zestawy gadżetów nie tylko na wakacyjne podróże: meloradiowe aparaty, eleganckie walizki i wygodne i niebieskie hamaki wypoczynkowe. Najciekawsze prace będą publikowane na stronie internetowej i kanałach społecznościowych stacji.Przed słuchaczami Meloradia gorące filmowe lato, a wszystko za sprawą wydarzeń filmowych, w których będzie uczestniczyć stacja. Już 27 czerwca startuje XXI Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu.Od 1 lipca Meloradia będzie codziennie gościć na najdłuższym letnim festiwalu filmowym - BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane, który potrwa do 31 sierpnia. Bezpłatne seanse filmowe czekają na widzów w popularnych polskich kurortach. W programie festiwalu znajdują się filmy nagrodzone Oscarem oraz uhonorowane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych. Natomiast w samym środku lata, w pięknych okolicach Roztoczańskiego Parku Narodowego Meloradio odwiedzi 24. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu, na której podczas 7 dni zostanie zaprezentowanych 150 najnowszych światowych produkcji filmowych.Meloradio będzie obecne również na Wiankach Bielańskich, które odbędą się 1 lipca, a wydarzenie poprowadzi Jarosław Budnik. W programie m.in.: warsztaty florystyczne, puszczanie ogromnego wianka oraz występ Natalii Kukulskiej oraz Bovskiej. A już tydzień później stacja zawita na Edison Festival, które odbędzie się 7-8 lipca w podpoznańskim Baranowie. Na scenie wystąpią m.in: Anita Lipnicka, Rosalie, Ralph Kamiński, Igo, VIto Bambino z Bitaminą, Ignacy, Grubson, VooVoo, Sorry Boys i Mikromusic. Relacje z obu wydarzeń będzie można usłyszeć na antenie Meloradia.