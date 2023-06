Lato z Polskim Radiem

Łukasz Szewczyk

• Latem Polskie Radio zaprasza na specjalne audycje plenerowe, relacje z podróży oraz konkursy z nagrodami.

• Publiczny nadawca radiowy będzie także relacjonował i transmitował ważne wydarzenia muzyczne, kulturalne i sportowe

Radiowazaprasza codziennie do słuchania audycji "Lato z Radiem" - od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-12.00. W weekendy dziennikarze Programu 1 odwiedzają ciekawe miejsca w Polsce i zapraszają na pikniki rodzinne Lata z Radiem. Z kolei w soboty w godz. 16.00-18.00 i 21.00-22.00 oraz w niedziele w godz. 21.00-22.00 można słuchać audycji "Lato z Radiem Extra". Kolejne koncerty w ramach trasy Lata z Radiem 2023 odbędą się w: Tarnowie (1 lipca), Węgorzewie (7 lipca), Dobczycach (15 lipca), Tymbarku (23 lipca), Giżycku (30 lipca), Myślenicach (5 sierpnia), Międzyzdrojach (19 sierpnia) oraz Przemyślu (27 sierpnia). Polskie Radio zaprasza także na letnie akcje plenerowe do Międzyzdrojów (6-8 lipiec) Białegostoku (27-30 lipiec), Ciechanowca(13 sierpnia), Radomia (26-27 sierpnia), Myszyńca (27 sierpnia), Kutna (8-10 września) oraz Skierniewic (15-17 września).startuje z audycją "Dwójka na miejscu - Miejsca z dobrych stron". Pierwsza audycja już w sobotę, 1 lipca o godz. 15.00. Nowe audycje wakacyjne to także: "Teraz jazz LIVE" (piątek, godz. 18.00), "Złota Dwunastka" (sobota, godz. 17.00) oraz "W podróży z Herbertem" (niedziela, godz. 12.30). Letnie muzyczne akcenty znajdą się w konkursie "Płyta na lato" (poniedziałek-piątek, godz. 12.05-12.45) w paśmie "Letnisko" i w "Letniej Promenadzie" (codziennie, godz. 19.00-22.00). Ponadto radiowa Dwójka zaprasza na audycje: "Szafa grająca Marty Zalewskiej" (niedziela, godz. 15.00) i "Opowieści sensacyjne" (niedziela, godz. 18.30).Podczas tegorocznych wakacji radiowazaprasza na audycje "Po Drodze z Trójką" (pon. czw., godz. 18:00-20:00), serwisy kulturalne (pon. - pt. o 10:30 oraz 14:30), wakacyjną powieść (pon.-czw., godz. 19.50) i "Trójka Cafe" (niedziela). Poza tym słuchacze mogą liczyć na dodatkowe wydanie "Radionawigatora" od poniedziałku do czwartku o godz. 19.30, a w niedziele wydłużone do godz. 22.05.Dziennikarzeprzez całe wakacje będą w trasie - na piknikach, zlotach i rajdach. W tym roku dziennikarze Polskiego Radia Kierowców, jako patroni medialni, będą także towarzyszyć uczestnikom podczas największego charytatywnego projektu motoryzacyjnego "Wielka Wyprawa Maluchów". Ponadto na antenie nie zabraknie informacji o aktualnej sytuacji na trasach, jaki i również specjalnych serwisów z komunikatami i ostrzeżeniami dla użytkowników dróg.W radiowejod 1 lipca będzie można usłyszeć m.in.: "Czwórka do piątej" (pn. - pt., godz. 14.00 - 17.00), "Reset" (od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00), "Wieczór z Czwórką" (od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00), "Kto pytał?" (w soboty od godz. 12.00) oraz "Czarno na żółtym" (niedziela, godz. 12.00). W weekendy "Czwórka do kwadratu" (sobota i niedziela, w godz. 15.00-18.00), "Spoza nurtu" (niedziela, godz. 21.00) oraz "Formuła brzmienia" Michała Daniluka (poniedziałek, godz. 22.00).zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Pomysłowe wakacje", który rozpocznie się 7 lipca i potrwa do 25 sierpnia. Od 17 lipca ruszy cykl audycji "Fredro o poranku".od 1 lipca dwa nowe pasma: "Chopin i świat ukraińskiego romantyzmu" Zofii Iwanowej (piątek, godz. 21.00) i "Ze skarbnicy światowej fonografii i Europejskiej Unii Nadawców" Magdaleny Sawickiej (przedostatnia niedziela każdego miesiąca w godz. 15.00-17.00).