Jakub Kibitlewski dyrektorem ds. partnerstw "Wyborczej"

Łukasz Szewczyk

• Od lipca 2023 roku za pozyskiwanie nowych partnerstw i grantów oraz reprezentowanie zespołu dziennika we współpracy z zewnętrznymi podmiotami odpowiadać będzie Jakub Kibitlewski jako dyrektor ds. partnerstw "Gazety Wyborczej".

Jakub Kibitlewski / Fot. Gazeta Wyborcza

- mówi Wojciech Bartkowiak, dyrektor wydawniczy "Gazety Wyborczej".Oprócz prowadzenia ważnych działań we współpracy z partnerami i pozyskiwania grantów Jakub Kibitlewski będzie też wspierać realizację niektórych projektów Fundacji Gazety Wyborczej w zakresie ustalonym z jej zarządem oraz dyrektorem wydawniczym "Wyborczej".- komentuje Jakub Kibitlewski.Operacyjnym wsparciem nowego dyrektora ds. partnerstw "Wyborczej" jest dwuosobowy zespół specjalistek, który tworzą Danuta Kuligowska i Agnieszka Bichler. Merytorycznie doradzają mu zastępcy redaktora naczelnego: Piotr Stasiński i Bartosz T. Wieliński.Jakub Kibitlewski to amerykanista i politolog. Wykształcenie zdobył na FU Berlin i Uniwersytecie Nowojorskim. Z "Wyborczą" związany jest od 2020 r. jako redaktor anglojęzycznego serwisu News from Poland. Pracował przy licznych projektach Fundacji Gazety Wyborczej, wspierając jej działania od strony merytorycznej i organizacyjnej. W ostatnim czasie współodpowiadał za Szkołę Redaktorów "Gazety Wyborczej" i Program Dziennikarstwa Śledczego. Jako autor współpracuje z magazynem "Wolna Sobota".