Rowerowy freestyle na dachach Katowic na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• 1 lipca Katowice staną się stolicą rowerowego freestyle'u.

• Podczas drugiej edycji Red Bull Roof Ride czołowi zawodnicy rankingu FMB (Freeride Mountain Bike) powalczą o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, rywalizując na torze poprowadzonym z dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

• Transmisja zawodów w Eurosporcie 2 oraz w Playerze.

Zawody Red Bull Roof Ride wracają do Katowic po niespełna dwuletniej przerwie, a wraz z nimi czołowi riderzy freestyle MTB z całego świata. Udział potwierdzili między innymi Tom Isted (Wielka Brytania), Torquato Testa (Włochy) i Miguel Guerrero (Hiszpania). Polskę będą reprezentować bracia Dawid i Szymon Godziek, którzy podczas 1. edycji w 2021 roku zdobyli odpowiednio złoty i brązowy medal. Dzikie karty upoważniające do startu w zawodach otrzymali Paweł Stachak, Przemek Abramowicz, Daniel Zawistowski i Bartek Pietras. Transmisja zawodów w sobotę od 15:00 w Eurosporcie 2 i Playerze. Widowiskową rywalizację skomentują Adam Probosz i Tomasz Profic.Przed tegorocznymi zmaganiami pod katowickim Spodkiem zbudowane zostaną dwie niezależne trasy. Pierwsza z nich, dedykowana kategorii PRO, będzie poprowadzona z dachu MCK. Zawodnicy będą musieli zmierzyć się z widowiskowymi, 13-metrowymi skoczniami i 16-metrowym dropem (zeskokiem) wprost na plac przed Spodkiem. To właśnie na tej linii rozegra się walka o medale Pucharu Świata FMB. Druga trasa zostanie przygotowana na zawody Red Bull Roof Ride Rookies, organizowane dla lokalnego środowiska rowerowego. Zawodnicy rywalizujący na linii Rookies zaprezentują umiejętności na dwóch, około 4,5-metrowych skoczniach.- zapowiedział Dawid Godziek, zwycięzca Red Bull Roof Ride w 2021 roku.Poza topowymi zawodnikami, do Polski zawitają także międzynarodowe ikony sceny rowerowej: były kolarz górski Rob Warner, multimedalistka Mistrzostw Świata MTB Caroline Buchanan i jeden z największych brytyjskich talentów MTB slopestyle, Matt Jones.