Finał konkursu Miss Polonia 2023 w TVP2

Łukasz Szewczyk

• W piątek (30 czerwca) na antenie TVP2 transmisja finałowej gali najbardziej prestiżowego konkursu piękności w Polsce - Miss Polonia 2023.

• W wyborach weźmie udział 19 kandydatek z całej Polski.

Zdobywczyni tytułu i bursztynowej korony Miss Polonia, wartej ponad 50 tysięcy złotych, będzie reprezentować nasz kraj w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie, w tym Miss World. Czy będzie miała szansę powtórzyć sukces Miss Polonia z 2019 roku, Karoliny Bielawskiej, która wygrała wybory Miss Świata? Tego dowiemy się niebawem!Galę poprowadzą: Izabella Krzan, Aleksander Sikora, Mateusz Szymkowiak oraz aktualna Miss Polonia, Krystyna Sokołowska. Wśród gwiazd na scenie zobaczymy: Dodę, Dominika Dudka i zespół Komodo.W jury, które wybierze nową Miss Polonia, zasiądą m.in.: Karolina Bielawska - Miss World, Sandra Kubicka, Aleksander Baron, Harry Jefferson, Daniel Borzewski oraz laureatki konkursu Miss Polonia z lat ubiegłych: Joanna Michalska (1990), Agata Biernat (2017), Milena Sadowska (2018) oraz Natalia Gryglewska (2021). W trakcie gali kandydatki zaprezentują się w kilku pokazach mody m.in. kolekcji sukni koktajlowych, sukniach ślubnych i wieczorowych, a także w pokazie strojów sportowych, kolekcji bielizny i kostiumach kąpielowych.Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie, którego pierwsza edycja odbyła się w 1929 roku. Dla wielu z nich konkurs Miss Polonia był początkiem wielkiej kariery: Aneta Kręglicka, Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Paulina Krupińska, Izabella Krzan i Karolina Bielawska to niektóre z laureatek konkursu. Która z finalistek tegorocznego konkursu dołączy do tego pięknego grona?Transmisja gali finałowej konkursu Miss Polonia 2023 w piątek (30 czerwca) o godzinie 20:10 w TVP2.