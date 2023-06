Maksymilan Salski szefem subskrypcji Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• Od lipca 2023 roku Maksymilian Salski jako Head of Subscription będzie odpowiedzialny za strategię rozwoju cyfrowej prenumeraty "Gazety Wyborczej".

• Do jego zadań należeć będzie m.in. wzmacnianie oferty subskrypcyjnej Wyborcza.pl

Maksymilian Salski był jednym z kierowników zespołu, który budował ofertę subskrypcji Wyborcza.pl od 2016 r. Ostatnio pracował jako Head of Subscription w newonce.media.- mówi Wojciech Bartkowiak, dyrektor wydawniczy "Gazety Wyborczej" i członek zarządu Agory.Operacyjnie Maksymilian Salski będzie odpowiadał za cały proces subskrypcyjny w "Wyborczej" oraz za pracę zespołów w tym obszarze: począwszy od akwizycji subskrybentów indywidualnych, przez ich utrzymanie, aż po digitalowy marketing subskrypcyjny. Stanie na czele działu odpowiedzialnego za rozwój subskrypcji Wyborcza.pl, który będzie funkcjonować w strukturze "Wyborczej" samodzielnie, ściśle współpracując m.in. z redakcją, działami IT, analiz i marketingu oraz raportując bezpośrednio do dyrektora wydawniczego dziennika.- mówi Maksymilian Salski.Jego zdaniem Wyborcza.pl, w odróżnieniu od wielu marek medialnych, które próbują sił w biznesie subskrypcyjnym, jest już na zupełnie innym etapie: -Maksymilian Salski zaczynał pracę w Wyborcza.pl w 2016 r. w dziale mediów społecznościowych, który szybko stał się częścią zespołu odpowiedzialnego za subskrypcje. Początkowo odpowiadał za strategię pozyskiwania prenumeratorów w organicznych i płatnych kanałach społecznościowych. Od 2018 był związany z projektami akwizycyjnymi b2c, obejmującymi wszystkie kanały komunikacji Wyborcza.pl. Wraz z szybkim wzrostem bazy subskrybentów i subskrybentek serwisu przejął odpowiedzialność za ich retencję i utrzymanie. Jako team leader zespołu retencyjnego odpowiadał za pogłębianie zaangażowania użytkowników i użytkowniczek, wprowadzając przy tym m.in. miarę RFV, onboarding i dedykowaną komunikację. Od października 2021 r. związany był z newonce.media, medium lifestylowo-kulturowym, skierowanym do Generacji Z, gdzie współodpowiadał za wdrożenie modelu subskrypcyjnego. Od lipca 2022 do czerwca 2023 r. w roli Head of Subscription nadzorował cały biznes subskrypcyjny newonce.media.