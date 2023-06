Verstappen zmierza po tytuł. Grand Prix Austrii na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Kolejna odsłona FIA Formula One World Championship 2023

• Dziesiąta runda najszybszej serii wyścigowej świata odbędzie się Austrii.

• Czy na torze Red Bull Ring Max Verstappen ponownie nie da szans rywalom?

• Transmisja F1 na platformie Viaplay

Tor wyścigowy Red Bull Ring zlokalizowany jest w małym, austriackim mieście Spielberg w alpejskim regionie Styria. Obiekt został wybudowany w 1969 roku jako Oesterreichring i na przestrzeni dekad przechodził wiele przemian i modernizacji, lata świetności przeplatając okresami niebytu w świecie motor sportu. Zawsze był to jednak bardzo szybki i niebezpieczny tor, którego wąska nitka wytyczona na mocno pofałdowanym, górskim terenie powodowała, że kierowcy osiągali na nim bardzo wysokie średnie prędkości.W 2004 roku obiekt przejął koncern Red Bull. Przez kilka lat trwały rozmowy z udziałem kilku podmiotów na temat formy modernizacji. Ostatecznie w 2008 roku ruszyła przebudowa, a tor został ponownie otwarty w 2011 roku. Ostatecznie jego układ nie uległ żadnej zmianie, całkowicie odmieniła się za to okolica - poczyniono ogromne inwestycje w modernizację całej infrastruktury i obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie.Na papierze Red Bull Ring ma bardzo prosty układ. Składa się głównie z prostych oraz kilku zakrętów. Jest to jednak wymagający i szybki obiekt na którym każdy najmniejszy błąd ma swoje konsekwencje, bo różnice w czasach okrążeń są niewielkie. W kwalifikacjach kierowcy pokonują okrążenie ze średnią prędkością ponad 240 km/h.Obiekt ma kilka prostych zakończonych mocnym hamowaniem, więc wyprzedzanie należy do najprostszych w sezonie. Lokalizacja w górach, na wysokości ponad 600 m n.p.m. ma spory wpływ na funkcjonowanie samochodu, gęstość powietrza jest tu bowiem niższa. Oznacza to, że bolid generuje mniejszy opór, a więc można jechać szybciej na prostych. To również wyzwanie dla silnika i hamulców, do chłodzenia których wykorzystywany jest pęd powietrza. Ma to również wpływ na moc silnika, ponieważ na takiej wysokości bardziej obciążona jest turbosprężarka.Na Red Bull Ring obejrzymy drugi z sześciu zaplanowanych na ten sezon wyścigów sprinterskich. Pierwszy tegoroczny sprint, w Azerbejdżanie pod koniec kwietnia, na swoje konto zapisał Perez, który w Baku triumfował także w regularnym wyścigu.W związku z dodaniem sprintu zmianie uległa nieco formuła całego weekendu z Grand Prix™ Formuły 1. W piątek drugi z tradycyjnych treningów zastąpią kwalifikacje do niedzielnego wyścigu. Natomiast w sobotę sprint poprzedzony będzie oddzielnymi kwalifikacjami, które zastąpią trening numer trzy. Kwalifikacje do sprintu zostaną podzielone na trzy segmenty, a ich długość będzie inna: Q1 - 12 minut, Q2 - 10 minut i Q3 - 8 minut. Podobnie jak w ubiegłych latach, sprint będzie rozgrywany na dystansie 100 km. Nagradzanych będzie ośmiu najszybszych kierowców. Zwycięzca otrzyma 8 punktów, a kierowcy z miejsc 2-8 odpowiednio od 7 do 1 punktu.W klasyfikacji kierowców F1 wyraźnie prowadzi broniący tytułu Max Verstappen z Red Bulla. Holender triumfował w Bahrajnie, Australii, USA, Monako, Hiszpanii i Kanadzie. Dwa pozostałe wyścigi, w Arabii Saudyjskiej i Azerbejdżanie, wygrał jego partner z zespołu Sergio Perez. Oznacza to, że 'Czerwone Byki' zgarnęły w tym sezonie komplet ośmiu zwycięstw! Co prawda austriacki wyścig jest dziesiątym w tegorocznym kalendarzu, ale majowe Grand Prix™ Emilii Romanii zostało odwołane z uwagi na powodzie pustoszące wtedy ten region Włoch.Liderem klasyfikacji kierowców jest oczywiście broniący tytułu Verstappen (195 punktów), którego najgroźniejszym rywalem był jak do tej pory jego kolega z zespołu Sergio Perez. Meksykanin zgromadził 126 punktów. Trzeci w stawce Fernando Alonso (Aston Martin) uzbierał 117 oczek, a czwarty Lewis Hamilton (Mercedes) 102.Znakomite wyniki 'Czerwonych Byków' przełożyły się również na klasyfikację konstruktorów, w której zespół z Milton Keynes, z 321 punktami na swoim koncie, w zasadzie już w pierwszej połowie sezonu zdeklasował rywali. Drugi w zestawieniu Mercedes uzbierał bowiem "tylko" 167 punktów, trzeci Aston Martin ma ich 154, a czwarte Ferrari 122. Pozostałe zespoły od wspomnianej czwórki dzieli już dystans kilku prostych.- mówi Verstappen i trudno oprzeć się wrażeniu, że nawiązuje do niedawnych nawoływań Mercedesa by powstrzymać dominację Red Bulla.- podkreśla jednak Holender, dla którego nadrzędnym celem na Red Bull Ring jest kolejny triumf.Warto jednak zaznaczyć, że przed dwoma tygodniami w Kanadzie oglądaliśmy najsłabszy występ Red Bulla w tym roku. Zwyciężył Verstappen, ale jego przewaga w tempie wyścigowym nad pozostałymi kierowcami była najmniejsza w tym sezonie.Stało się tak z uwagi na kilka czynników, ale faktem jest, że Aston Martin i Mercedes wciąż pracują nad udoskonaleniem swoich maszyn, a wprowadzone w ostatnich tygodniach poprawki wyraźnie polepszyły wydajność bolidów obu stajni. Tymczasem Red Bull musi mierzyć się z karą ograniczenia prac nad aerodynamiką za przekroczenie limitu budżetowego.Mimo wszystko przewaga 'Czerwonych Byków' nad resztą stawki jest na tyle wyraźna, że nawet gdyby pozostałe zespoły zniwelowały różnice w osiągach bolidów i regularnie toczyły wyrównane boje o zwycięstwo, i tak trudno im już będzie dogonić Red Bulla w obu 'generalkach'.Formula 1 Rolex Grosser Preis von Oesterreich 2023 - plan transmisji Viaplay:Piątek (30 czerwca):• godz. 09:55-11:10 / trening F3• godz. 11:00-12:25 / trening F2• godz. 13:15-15:35 / trening F1• godz. 14:55-16:05 / kwalifikacje F3• godz. 15:50-17:00 / kwalifikacje F2• godz. 16:30-19:30 / studio i kwalifikacje do wyścigu F1Sobota (1 lipca)• godz. 09:55-11:25 / sprint F3• godz. 11:50-14:20 / studio i kwalifikacje do sprintu F1• godz. 13:40-15:10 / sprint F2• godz. 15:25-19:25 / studio i sprint F1Niedziela (2 lipca)• godz. 08:20-09:50 / wyścig F3• godz. 9:50-11:35 / wyścig F2• godz. 13:25-19:00 / studio i wyścig F1Poniedziałek (3 lipca)• godz. 17:30-19:30 / magazyn F1