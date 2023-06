Mecze Ekstraligi i Gala LaLiga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższych dniach widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć kolejne mecze żużlowej PGE Ekstraligi, które będą miały duże znaczenie w walce o awans do ćwierćfinałów oraz rywalizacji o utrzymanie.

• Transmitowana będzie również gala hiszpańskiej LaLiga poprzedzająca sezon 2023/24.

Sezon zasadniczy żużlowej PGE Ekstraligi wkracza w decydującą fazę, przed którą wciąż nie jest jasne, kto awansuje do ćwierćfinałów, a kto zostanie zdegradowany. Emocji z pewnością nie zabraknie również na Motoarenie im. Mariana Rosego, gdzie FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń podejmie FOGO UNIĘ Leszno. Te drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli i balansują na granicy kwalifikacji do rundy finałowej. Zapowiadają się zacięte zmagania nie tylko o zwycięstwo, ale również o punkt bonusowy, bo w pierwszym meczu pomiędzy tymi ekipami zespół z Leszna wygrał różnicą zaledwie ośmiu "oczek".W kolejnejkonfrontacji PLATINUM MOTOR Lublin stanie w szranki z EBUT.PL STALĄ Gorzów. As lubelskich Koziołków, Bartosz Zmarzlik, sprawdzi formę kolegów z klubu, w którym spędził kilkanaście lat. Wśród nich najgroźniejsi będą z pewnością Anders Thomsen i Martin Vaculík. Ta dwójka zwyciężała w prawie połowie ze stu biegów ze swoim udziałem, a tylko w pięciu nie zdobyła ani jednego punktu.Na kilka tygodni przed początkiem nowego sezonu w madryckim Content City odbędzie się specjalna gala z udziałem ważnych postaci hiszpańskiego futbolu. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów ma ona otworzyć nową erę w historii LaLiga. Widzowie zapoznają się z podsumowaniem dotychczasowego rozwoju jednej z najlepszych lig na świecie oraz planami na kolejne lata. Głównym punktem programu będzie prezentacja nowej szaty graficznej, logo, sponsora tytularnego oraz innych ważnych partnerów strategicznych. Dodatkowo będzie można zobaczyć oficjalną piłkę LaLiga na sezon 2023/24 oraz dowiedzieć się o innowacyjnych rozwiązaniach cyfrowych dla kibiców.Piątek (30 czerwca):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Ryszard Dołomisiewicz• 20:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Spors 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickitudio: Anita Mazur, Osar BoberPoniedzialek (3 lipca):• 20:00(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda• 21:00- podsumowanie kolejki (Eleven Sports 1)