Rafał Pacześ nowym prowadzącym "Automaniaka" w TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu "Automaniaka".

• Do grona prowadzących, Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka, dołączy Rafał Pacześ.

• Premiera dwudziestego siódmego sezonu programu już jesienią w TVN Turbo

Automaniak" to najstarszy motoshow w Polsce. Przez lata ugruntował swoją pozycję wśród widzów, zasługując na miano kultowego. Od 25 lat nieustannie się zmienia, tak jak trendy motoryzacyjne. W najnowszym sezonie w roli prowadzących pojawią się Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk i debiutujący Rafał Pacześ.Dwaj pierwsi dziennikarze to stali eksperci TVN Turbo, którzy wspólnie prowadzili m.in. program "Debeściaki". Adam Kornacki od lat doradza widzom w wyborze odpowiedniego auta w "Zakupie kontrolowanym", zaś Patryk Mikiciuk prezentował unikatowe samochody m.in. w "Klasyce Patryka Mikiciuka". Do grona specjalistów "Automaniaka" dołączy Rafał Pacześ - jeden z najpopularniejszych polskich stand-uperów, prowadzący kilku autorskich programów oraz autor dwóch książek, a prywatnie miłośnik motoryzacji. Widzowie TVN Turbo mogą go kojarzyć z programów "Najlepsze premiery motoryzacyjne" i "Najlepsze samochody wszech czasów".Prowadzący przemierzą całą Polskę w poszukiwaniu samochodów, które dostarczają swoim użytkownikom emocji. Widzowie mogą liczyć na niestandardowe testy, rzetelne oceny i fachowe porady. A to wszystko okraszone sporą dawką dobrego humoru.