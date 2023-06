Lato z MTV Unplugged. Wakacyjny maraton koncertów "bez prądu" w MTV Polska

Łukasz Szewczyk

• MTV zapowiada gratkę dla fanów serii Unplugged i miłośników akustycznych brzmień.

• Startuje maraton polskich edycji koncertów spod szyldu MTV Unplugged

Margaret i Kayah w serii MTV Unplugged / Fot. MTV Polska

MTV Unplugged to kultowa i ceniona zarówno wśród słuchaczy, jak i artystów seria koncertów "bez prądu", w ramach której zaproszeni muzycy prezentują odświeżone, akustyczne wersje swoich przebojów. Do rodziny Unplugged weszło już 14 polskich wykonawców i zespołów. Prekursorką w 2006 r. została Kayah. Z biegiem lat to elitarne grono poszerzyło się o kolejne supergwiazdy, m.in. Hey, Kult, Brodkę, Natalię Kukulską czy Krzysztofa Zalewskiego.Ostatnio dołączył do niego Mrozu - tegoroczny triumfator Fryderyków oczarował warszawską publiczność podczas koncertu na żywo na początku kwietnia, a jesienią ruszy w trasę koncertową po kraju. Podobnie jego poprzedniczka Margaret oraz zespół Lady Pank, który zagra "unplugged" w kolejnych polskich miastach.Póki co rozpoczynamy długo wyczekiwane wakacje. Te również upłyną pod znakiem najlepszej polskiej muzyki okraszonej nastrojowymi akustycznymi brzmieniami. MTV Polska zaprasza na pierwszy w swojej historii maraton koncertów w formacie Unplugged! Przez dziesięć kolejnych wakacyjnych weekendów widzowie stacji będą mieli okazję obejrzeć niezwykłe widowiska w wykonaniu dziesięciu polskich artystów. Seria rozpocznie się już w tę sobotę 1 lipca o godz. 22:00 zapisem występu Krzysztofa Zalewskiego i potrwa aż do 2 września, kiedy to swoją telewizyjną premierę będzie miał podtrzymujący wakacyjną temperaturę koncert Margaret w kubańskim stylu.Koncerty MTV Unplugged będą emitowane w każdą sobotę o godz. 22:00 w następujących terminach:• 1 lipca godz. 22:00 - Krzysztof Zalewski• 8 lipca godz. 22:00 - Lady Pank• 15 lipca godz.22:00 - Kamil Bednarek• 22 lipca godz. 22:00 - Monika Brodka• 29 lipca godz. 22:00 - Natalia Przybysz• 5 sierpnia godz. 22:00 - Kasia Kowalska• 12 sierpnia godz. 22:00 - Natalia Kukulska• 19 sierpnia godz. 22:00 - Wilki• 26 sierpnia godz. 22:00 - Kayah• 2 września godz. 22:00 - Margaret (PREMIERA)