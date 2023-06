Kolarskie święto w Eurosporcie. Sartuje Tour de France

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się najważniejszy wyścig kolarski świata

• Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze pokażą wszystkie etapy Tour de France od startu do mety z komentarzem Tomasza Jarońskiego i Dariusza Baranowskiego.

a starcie tegorocznego Tour de France stanie dwóch Polaków - Rafał Majka (UAE Team Emirates) oraz Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers). 110. edycja Tour de France wystartuje w Bilbao. Po starcie w Kraju Basków peleton przeniesie się do Francji, aby 23 lipca dojechać do mety na Polach Elizejskich w Paryżu. Kolarze przejadą wszystkie pięć pasm górskich we Francji: Pireneje, Masyw Centralny, Jurę, Alpy i Wogezy. Wśród 21 etapów Touru będzie osiem etapów płaskich, cztery pagórkowate, osiem górskich i jedna indywidualna jazda na czas. Peleton złożony ze 176 kolarzy z 22 grup przejedzie ponad 3400 km.Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze pokażą każdy etap najsłynniejszego wyścigu kolarskiego świata od startu do mety. Na stronie eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych Eurosportu transmitowane będą wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Wielkiej Pętli. Wyścig skomentują Tomasz Jaroński i Dariusz Baranowski. W trakcie transmisji widzowie będą mogli poznać opinie i analizy legend kolarstwa: Alberto Contadora, Philippe'a Gilberta i Jensa Voigta.Tour de France to nie tylko zacięta rywalizacja, mordercze podjazdy, błyskawiczne ucieczki i wyczerpujące pościgi. To także niesamowita podróż przez Francję i możliwość odkrycia uroków tego pięknego kraju. O wszystkim, co warto zobaczyć na trasie Wielkiej Pętli w cyklu "Tour de France turystycznie" publikowanym na Facebooku i Twitterze Eurosportu opowie znakomity komentator Tomasz Jaroński. Eurosport przygotował także sportowy przewodnik po Tour de France, czyli analizę najciekawszych tras etapów w wykonaniu jednego z najlepszych polskich kolarzy w historii - Dariusza Baranowskiego.W dniu zakończenia Tour de France mężczyzn, rozpocznie się rywalizacja w Tour de France kobiet. Pierwszy etap odbędzie się w Clermont-Ferrand. Na zakończenie wyścigu - 30 lipca - odbędzie się jazda indywidualna na czas w Pau. O zwycięstwo w Tour de France Femmes powalczy Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing).