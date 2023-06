Wimbledon 2023 w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (3 lipca) startuje Wimbledon.

• W ciągu najbliższych dwóch tygodni, widzów czeka kilkaset godzin transmisji z kortów oraz studia.

• Priorytetowo traktowane będą mecze z udziałem Igi Świątek, Huberta Hurkacza i pozostałych Polaków rywalizujących w turnieju

Tegoroczna edycja Wimbledonu będzie już 136. w historii. Rywalizacja w najsłynniejszym turnieju tenisowym świata wystartuje w poniedziałek 3 lipca. Redakcja sportowa Telewizji Polsat obsługę medialną rozpocznie jednak już dwa dni wcześniej, podczas aktywności medialnych z udziałem największych tenisowych gwiazd. W Londynie pracować będą reporterzy Filip Gawęcki, Łukasz Siudak i Tomasz Lorek. Dzięki ich relacjom widzowie kanałów sportowych Polsatu oraz użytkownicy social mediów otrzymają ekskluzywne wywiady i informacje zza kulis. Obficie o Wimbledonie informować będą także portale Polsatsport.pl oraz Sport.Interia.pl.Tenisowy kompleks Wimbledonu tworzy 18 trawiastych kortów, na których co roku spotyka się 256 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego świata. Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1 będą transmitować mecze Polaków oraz rywalizację na korcie centralnym, na którym zwyczajowo grają największe gwiazdy. W tych dwóch kanałach codziennie o godzinie 12:30 prezentowana będzie także Kronika Wimbledonu. Bezpośrednio po niej, punktualnie o 13:00, startować będzie specjalny program studyjny, którego gospodarze to Paulina Chylewska, Paulina Czarnota-Bojarska oraz Jerzy Mielewski i Przemysław Iwańczyk. Wśród ich rozmówców znajdą się między innymi były znakomity tenisista, Jerzy Janowicz oraz dziennikarze i eksperci, tacy jak Andrzej Person, Radosław Szymanik czy Olgierd Kwiatkowski ze sportowej Interii. Interaktywne analizy taktyczne przeprowadzi uznany na całym świecie trener, Maciej Synówka. Oprócz Polsatu Sport i Polsatu Sport Premium 1, wydarzenia ze wszystkich osiemnastu kortów Wimbledonu będą transmitowane w kanałach Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Sport Premium PPV 3,4,5 i 6. Transmisje dostępne będą także w serwisie streamingu internetowego Polsat Box Go. Zespół komentatorów tworzą Dawid Olejniczak, Tomasz Tomaszewski, Marcin Muras, Filip Gawęcki, Krzysztof Wanio, Michał Krogulec, Radosław Spiak oraz Maciej Łuczak.Oczy polskich kibiców zwrócone będą zwłaszcza na Igę Świątek, która jako liderka rankingu tenisistek jest naturalną faworytką wimbledońskiego turnieju. Ogromnym zainteresowaniem cieszyć się będą także mecze z udziałem Huberta Hurkacza, Magdy Linette oraz Magdaleny Fręch. Błyszczeć będą także gwiazdy z innych krajów. Swój ósmy triumf w Londynie chce wywalczyć Novak Djoković, czym zrównałby się z legendarnym Rogerem Federerem. Dla Serba ewentualne tegoroczne zwycięstwo na wimbledońskiej trawie oznaczałoby także 24. tytuł wielkoszlemowy w karierze czyli samodzielne prowadzenie w tabeli najbardziej utytułowanych tenisistów wszechczasów.