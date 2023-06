Hit Ekstraligi, tenis, boks - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Walka o ligowe punkty na żużlowych torach PGE Ekstraligi oraz 1. i 2. Ligi Żużlowej

• Decydujące mecze w turniejach WTA 250 w Bad Homburg oraz WTA 500 w Eastbourne

Przed kibicami "czarnego sportu" kolejna dawka spektakularnych emocji. W niedzielne popołudnie mecz o przysłowiowe sześć punktów. Przedostatni w tabeli GKM Grudziądz podejmie na własnym torze zajmujące ostatnią lokatę Wilki Krosno. Różnica punktowa między tymi zespołami to dwa "oczka" i ten mecz wyrasta do rangi "meczu o utrzymanie". W pierwszym pojedynku, który odbył się w Krośnie, górą byli gospodarze 49:41. Grudziądzanie z pewnością będą chcieli odrobić tę stratę i zainkasować dwa punkty meczowe, a także dodatkowy punkt bonusowy.Natomiast w drugim niedzielnym spotkaniu kibice będą świadkami hitu PGE Ekstraligi. Na stadion wicelidera tabeli zawita drużyna plasująca się na najwyższym miejscu. Włókniarz Częstochowa kontra Sparta Wrocław. Zapowiada się arcyciekawe spotkanie! Tym bardziej że w pierwszym meczu we Wrocławiu Sparta wygrała minimalnie 46:44. To oznacza, że Włókniarz może jako pierwszy pokonać wrocławską drużyną, a do tego zainkasować bezcenne trzy punkty. Jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia? Kibice przekonają się o tym w niedzielny wieczór, ale z pewnością będzie to fantastyczne widowisko!Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. Na sportowych antenach Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ Online kibice będą mogli obejrzeć trzy spotkania. W sobotę Arged Malesa Ostrów o ligowe zwycięstwo powalczy na własnym torze z Polonią Bydgoszcz. Ostrowianie potrzebują punktów, gdyż... zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Zadanie nie będzie łatwe, gdyż Polonia to obok Falubazu największy faworyt do zwycięstwa w 1.lidze.W innym meczu Zdunek Wybrzeże Gdańsk podejmie Orła Łódź. Po 11 występach ekipa menedżera Eryka Jóźwiaka ma 9 punktów. Nadchodząca konfrontacja z Orłem Łódź będzie więc niezwykle ważna. Na wyjeździe, 4 maja, gdańszczanie wygrali 47:43. Przed własną publicznością staną więc przed szansą na zgarnięcie trzech punktów do tabeli. Ewentualna kolejna wpadka mocno skomplikuje sytuację Wybrzeża. W niedzielne popołudnie kibice "czarnego sportu" będą mogli także obejrzeć rywalizację lidera z Zielonej Góry, który zmierzy się z Arged Malesą Ostrów. Dla ostrowian będzie to drugi mecz w ten weekend i z pewnością zdecydowanym faworytem spotkania będzie Falubaz.To nie koniec, gdyż w sobotę na sportowych antenach Canal+ transmitowane będzie spotkanie 2. Ligi Żużlowej. Metalika Recycling Kolejarz Rawicz kontra Enea Polonia Piła. Będzie to rywalizacja sąsiadujących ze sobą drużyn w tabeli, dlatego można spodziewać się wyrównanego spotkania i walki do ostatniego biegu.. Iga Świątek wróciła do gry i jak burza szła przez turniej WTA 250 na kortach trawiastych w Bad Homburg vor der Höhe. Najlepsza tenisistka świata w rozegranych trzech meczach straciła tylko jednego seta. Wygrane 2:1, 2:0 oraz 2:0 dały jej awans do piątkowego półfinału, z którego Polka musiała się wycofać.- napisała na Twitterze liderka rankingu WTA.Start sobotniego finału WTA 250 Bad Homburg Open zaplanowany jest na godzinę 13:30. Po walkowerze awans do niego uzyskała Lucia Bronzetti, a jej rywalką będzie wygrana z pojedynku Siniakova - Samsonowa. Turniej można śledzić na sportowych antenach Canal+ oraz w Canal+ Online.Równocześnie rywalizacja toczy się także w turnieju WTA 500 Rothesay International. Kibice tenisa mogą ją obserwować w Canal+ online oraz Canal+ Sport. Finalistki wyłonią piątkowe półfinały, w których rywalizować będą Gauff - Keys oraz Giorgi - Kasatkina. Rozpoczęcie sobotniego finału zaplanowano na 13:30.W sobotni wieczór kibice sportów walki będą mogli ekscytować się emocjami związanymi z kolejną galą BKFC. W walce wieczoru zmierzą się ze sobą Kaleb "Lionheart" Harris i Rico "Bon Bon" Franco. Amerykańsko-brytyjska bitwa odbędzie się w wadze półśredniej, a jej zdecydowanego faworyta wskazać nie sposób."Bon Bon" ma w dorobku aż osiem wygranych walk i zaledwie dwie porażki. Nie bez kozery uznawany jest więc za jednego z najlepszych i najwytrwalszych wojowników na Wyspach Brytyjskich. Franco marzy jednak o sławie nie tylko w ojczyźnie, ale również w Stanach Zjednoczonych, a lepszej trampoliny niż efektowa wygrana z Harrisem nie można sobie wyobrazić.W nocy z soboty na niedzielę na antenie Canal+ Sport oraz w CANAL+ online transmitowana będzie gala grupy Top Rank w Toledo. W walce wieczoru boksujący w wadze ciężkiej Jared Anderson (13-0, 13 KO) zmierzy się z Żanem Kosobuckim (19-0, 18 KO). Szykuje się kolejna znakomita walka w królewskiej kategorii. Obaj są niepokonani i pretendują do ścisłej czołówki. A ich rekordy i nokauty mówią same za siebie.Co-main eventem tej gali będzie inny pojedynek wagi ciężkiej. Notowany w czołówce rankingów federacji WBC i WBA Arslanbek Machmudow (16-0, 15 KO) zmierzy się z Nigeryjczykiem Raphaelem Akpejiorim (15-0 14 KO).Plan transmisji:Sobota (1 lipca):• 13.30 WTA Rothesay International Eastbourne (Canal+ Sport)• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Patryk MalitowskiStudio: Piotr Bugajny, Dawid Stachyra• 22.00 BKFC 46 Newcastle:(Canal+ Sport)• 02.00 Boks:(Canal+ Sport)Niedziela (2 lipca):• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Tomasz BajerskiStudio: Michał Łopaciński, Jacek Gajewski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Mirosław JabłońskiStudio: Mateusz Kędzierski, Tomasz Gollob• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Patryk MalitowskiStudio: Daria Kabała - Malarz, Krzysztof Cegielski• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Daria Kabała - Malarz, Krzysztof Cegielski, Patryk Malitowski, Tomasz Dryła, Leszek Demski