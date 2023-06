Wakacyjne audycje i podcasty od Radia RMF24

Łukasz Szewczyk

• W te wakacje internetowe informacyjno-muzyczne Radio RMF24 przygotowało dwa specjalne programy: "Wiem, dokąd jadę" oraz "Daleko jeszcze?".

"Wiem, dokąd jadę" to cykl, w którym Magdalena Karwat-Marek przedstawia miejsca na świecie, do których najchętniej podróżują Polacy. Do rozmowy zaprasza naszych rodaków, którzy żyją na co dzień w danym kraju i to oni opisują prawdziwą twarz turystycznych rajów. Emisja premierowych odcinków w każdy poniedziałek w popołudniowym programie Radia RMF24. W pierwszym epizodzie Martyna Kaczmarzyk opowiadała o Gruzji.- mówiła Martyna z Gruzji. Kolejny odcinek (3 lipca) poświęcony będzie Grecji.Natomiast w sobotnie przedpołudnie Radio RMF24 zaprasza na serię "Daleko jeszcze?", czyli poradnik podróżującego rodzica. Krzysztof Urbaniak i Marcin Jędrych rozmawiają ze specjalistami od rodzinnego podróżowania, znanymi w sieci jako Ready For Boarding i Hasające Zające, którzy co tydzień pokazują, że wakacje z dziećmi naprawdę mogą się udać.- tłumaczyli w pierwszym odcinku Kamila i Paweł Florczakowie, podróżnicy, autorzy książek i rodzice trójki dzieci.W najbliższą sobotę (1 lipca) Justyna i Krystian Zającowie opowiedzą, co zrobić by nie zniechęcić naszych dzieci do górskich wędrówek i opiszą najlepsze trasy dla rodzin z dziećmi w Sudetach i Górach Stołowych.Obie audycje będą udostępniane co tydzień w formie podcastów na platformie RMFon.pl, gdzie znajdują się też inne cykle Radia RMF24, m.in. "Wykład Otwarty" i "Przegląd zagraniczny".