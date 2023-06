Lipiec w Disney+. "Futurama 11", "Opiekunka", "Sekrety kościoła Hillsong"

Łukasz Szewczyk

• Hity lipca na platformie Disney+

Po krótkiej 10-letniej przerwie(od 24 lipca) triumfalnie wyczołgała się z kriogenicznej tuby, z oryginalną obsadą i nienaruszonym satyrycznym duchem. W 10 zupełnie nowych odcinkach każdy znajdzie coś dla siebie. Nowi widzowie będą mogli rozpocząć przygodę z serialem od tego miejsca, podczas gdy długoletni fani rozpoznają rozwiązania wieloletnich tajemnic - w tym kolejne odsłony historii miłosnej Frya i Leeli, tajemniczą zawartość kuwety Nibblera, sekretną historię złego robota Mikołaja i miejsce pobytu kijanek Kifa i Amy. W międzyczasie w mieście pojawiła się zupełnie nowa pandemia, a załoga bada przyszłość szczepionek, bitcoinów, kultury anulowania i streamingu.Z kolei(od 5 lipca) to pełna akcji antologia sci-fi, która ukazuje dziesięć futurystycznych wizji Afryki, zainspirowanych zróżnicowaną historią i kulturą kontynentu. Seria, której producentem wykonawczym jest zdobywca Oscara Peter Ramsey, przedstawia dziesięć krótkich opowieści twórców animacji młodej generacji, wykorzystujących wyłącznie afrykańską perspektywę na przyszłość pełną zaawansowanej technologii, obcych, duchów i potworów. Afryka, jakiej nie znacie.(od 12 lipca) to wyprodukowany przez FX czteroodcinkowy serial dokumentalny oparty na bulwersujących doniesieniach dziennikarzy Vanity Fair, Alexa Frencha i Dana Adlera, o skandalach w tym megakościele. W serialu zobaczymy pierwsze rozmowy z byłymi pastorami Carlem i Laurą Lentzami po tym, jak zostali publicznie usunięci z kościoła, który od lat miał w gronie swoich wiernych muzyków, aktorów, sportowców i inne znane osobistości. Dokument prezentuje również przejmujące rozmowy z wiernymi, którzy próbują jakoś radzić sobie z falą globalnych rozliczeń, gdy pojawiają się wciąż nowe dyskredytujące ich kościół rewelacje. Dzięki relacjom i analizom dziennikarzy, historyków i decydentów serial idzie dalej niż sensacyjne doniesienia medialne, zaglądając w normalnie niedostępne zakamarki, by przyjrzeć się od dawna stosowanej w tym kościele praktyce ukrywania niewłaściwych zachowań dla obrony własnych interesów.(od 8 lipca) śledzi losy Ichigo Kurosakiego, który zyskał moce widzenia duchów i został uwikłany w Stowarzyszenie Dusz - miejsce, w którym gromadzą się zmarłe dusze. Jednak z pomocą przyjaciół Ichigo pokonał każde wyzwanie i stał się jeszcze silniejszy. Kiedy w jego rodzinnym mieście Karakura pojawia się nowy wróg, Ichigo wraca na pole bitwy z Zanpakuto, aby pomóc potrzebującym. Tytuł dostępny wyłącznie w języku oryginalnym oraz angielskim.Serial(od 5 lipca) śledzi losy Eleny Santos, młodej kobiety ze skomplikowaną przeszłością, która zdobywa pracę jako opiekunka do dzieci w zamożnej rodzinie na Manhattanie. Szybko odkrywa, że wszyscy w tajemniczym budynku mają mroczne sekrety i ukryte motywy. Nie wiedzą jednak, że Elena ma kilka własnych, szokujących tajemnic.Dodatkowo od 12 lipca w Disney+ pojawią się nowe odcinki, od 19 lipca czwarty sezonod 12 lipca czwarty sezona od 19 lipcaZ kolei 7 lipca rozpoczyna się odliczanie 100 dni do 100. rocznicy Disneya. Z tej okazji w Disney+ pojawią się pierwsze produkcje z kolekcji 28 klasycznych filmów krótkometrażowych Walt Disney Animation Studios, w tym "Bardzo czysty kot" (Bath Day), "Na budowie" (Building a Building), "Akwamania" (Aquamania), "Taniec Szkieletów" (Skeleton Dance) oraz "Figaro i Franki" (Figaro and Frankie). Dodatkowo, 28 lipca Disney+ zaprezentuje nowy film krótkometrażowy "Parowiec Silly" - dołączy do oryginalnego "Parowca Willie", w którym Myszka Miki zadebiutowała na srebrnym ekranie.