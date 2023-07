Trwa głosowanie na Cuda Polski 2023 National Geographic Traveler

Łukasz Szewczyk

• Redakcja National Geographic Traveler wspólnie z czytelnikami wybiera nowe "Cuda Polski 2023".

• Użytkownicy z całej Polski będą głosować na najbardziej atrakcyjne, zaskakujące i warte odwiedzenia miejsca w każdym województwie.

Nominowani w plebiscycie "Cuda Polski 2023" National Geographic Traveler:

National Geographic Traveler wspólnie z czytelnikami chce wytypować nietuzinkowe miejsca przyciągające ludzi, które zostaną uznane za nowe Cuda Polski 2023. Miejsca, które staną się inspiracją do ich odwiedzenia i zachętą do zboczenia z utartego szlaku.- mówi Michał Cessanis, redaktor prowadzący National Geographic TravelerPo zebraniu rekomendacji nadesłanych z regionów redakcja National Geographic Traveler dokonała oficjalnych nominacji. Wyłoniono 48 kandydatów do tytułu "Cuda Polski 2023". Na liście znalazły się obiekty, szlaki, punkty widokowe, miejsca naturalne, ale też całe dzielnice czy ogrody. Często to miejsca nieoczywiste, często poza utartymi szlakami, niedawno odnowione lub niedawno dostrzeżone. Zależy nam na tym, żeby każdy - nawet najbardziej wytrawny podróżnik - znalazł w nich coś dla siebie.DOLNOŚLĄSKIEKopalnia Złota w Złotym StokuStawy MilickieMiasto BardoKUJAWSKO-POMORSKIEWyspa Młyńska z Młynami Rothera (Bydgoszcz)Skansen w KłóbceOlenderski Park EtnograficznyLUBELSKIERoztoczański Park NarodowySzlak Renesansu LubelskiegoWłodawaLUBUSKIEGeościeżka "Dawna Kopalnia Babina"Międzyrzecki Rejon Umocniony PotężnyPark Książęcy Zatonie (dzielnica Zielonej Góry)ŁÓDZKIEGrodzisko w TumieGroty NagórzyckieMonopolis ŁódźMAŁOPOLSKIEKrakowski Szlak ModernizmuPustynia BłędowskaTrasa rowerowa VeloDunajecMAZOWIECKIEFabryka NorblinaCentrum Folkloru Polskiego KarolinPark Nauki Torus w CiechanowieOPOLSKIEMuzeum Polskiej Piosenki w OpoluPark Nauki i Rozrywki Jurapark KrasiejówTwierdza NysaPODKARPACIEPark Gwiezdnego Nieba w BieszczadachLasumiłaMuzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w BóbrcePODLASKIEKraina Otwartych OkiennicOdkrywkowa Kopalnia Kredy w MielnikuKanał AugustowskiPOMORSKIEZatopiony LasPole tulipanów na ŻuławachZagroda Inicjatyw Twórczych SwołowoŚLĄSKIETrójwieś BeskidzkaŻelazny Szlak RowerowyMuzeum Zamkowe w PszczynieŚWIĘTOKRZYSKIEZamek Krzyżtopór w UjeździeSzydłówGeopark ŚwiętokrzyskiWARMIŃSKO- MAZURSKIESzlak rowerowy Warmińska ŁynostradaSamochodowy Szlak KopernikowskiGołdapWIELKOPOLSKIEAntidotum Airshow LesznoParowozownia WolsztynWielka Pętla WielkopolskiZACHODNIOPOMORSKIEOgrody Hortulus w DobrzycyMorskie Centrum Nauki w SzczecinieMost europejski Siekierki-Neurüdnitz Głosowanie potrwa do 16 lipca 2023 roku. Z kolei 16 nowych Cudów Polski 2023 roku ogłoszone zostaną 24 lipca.