Historie świata i ludzi z nowej perspektywy w lipcu na Planete+

Seria(od 3 lipca w Planete+ i Canal+ Online) to pasjonująca lekcja archeologii, której tematem jest cywilizacja Majów. Pozostały po nich nadgryzione zębem czasu piramidy, fragmenty monumentalnych zespołów architektonicznych. Dziś, dzięki zaawansowanym technikom archeologicznym, wiekowe kamienie przemawiają do nas jak nigdy przedtem. Poznajcie zatem niezwykłą cywilizację Majów, ukazaną w świetle najnowszych badań.Historie powstania, rozkwitu i upadku imperium Inków w świetle najnowszych badań pokazuje film(od 24 lipca w Planete+ i Canal+ Online). Jako pierwsi historię państwa Inków opisali konkwistadorzy i misjonarze, a stworzony przez nich obraz kolosa na glinianych nogach, rządzonego przez okrutnego władcę, utrwalił się na długo. Jednak badania archeologiczne ujawniają nieznane dotąd fakty na temat rozległego imperium, które powstało w stosunkowo krótkim czasie i funkcjonowało sprawnie mimo braku znajomości pisma i koła.Kolejna propozycja to film(od 1 lipca w Planete+ i Canal+ Online). Jacqueline Kennedy Onassis, z domu Bouvier. Żona amerykańskiego prezydenta, Johna F. Kennedy'ego, a po jego śmierci greckiego magnata, Aristotelisa Onassisa. Ta dokumentalna biografia prezentuje losy jednej z najbardziej znanych kobiet XX wieku. Dokument zawierający liczne archiwalia, wywiady z samą Jackie oraz jej przyjaciółmi, tworzy życiorys pełen ciemnych zakamarków.(od 30 lipca w Planete+ i Canal+ Online) to historia niezwykłej przyjaźni i wieloletniej walki o wolność dla niesłusznie skazanego więźnia, który padł ofiarą systemu. Ray Klonsky, młody Kanadyjczyk, koresponduje z Davidem McCallumem, amerykańskim więźniem, skazanym za morderstwo w wieku 16 lat. Osadzony uparcie twierdzi, że jest niewinny, a Ray daje mu wiarę. Włącza się do kampanii na rzecz uwolnienia McCalluma, lecz mimo zgromadzenia wielu dowodów jego niewinności, sprawa ciągnie się latami. Dokument jest kroniką, a zarazem częścią tej batalii.Z kolei film(od 23 lipca w Planete+ i Canal+ Online) to Wnikliwe spojrzenie na zjawisko, które stało się zmorą naszych czasów. Coraz więcej osób pada ofiarą tzw. hate crimes, czyli aktów przemocy słownej lub fizycznej, powodowanych nienawiścią i uprzedzeniami, m.in. na tle rasowym, religijnym i etnicznym. Doświadczają ich dorośli i dzieci, przedstawiciele mniejszości seksualnych, osoby z niepełnosprawnościami. W zasadzie każdy może stać się ofiarą, a internet ułatwia działanie agresorom. Brytyjska seria dokumentalna dogłębnie analizuje to zjawisko. Wypowiadają się zarówno ofiary przemocy i osoby ją badające, jak również sami agresorzy.