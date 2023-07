Oszałamiający obraz kruchości natury. "Wielkie Jeziora" w Polsat Viasat Nature

Łukasz Szewczyk

• Wielkie Jeziora Ameryki Północnej stanowią największy zbiornik wody słodkiej na kuli ziemskiej i trzon rozległego ekosystemu. Są przedmiotem badań w pasjonującym trzyodcinkowym serialu dokumentalnym "Wielkie Jeziora"

• Premiera na antenie Polsat Viasat Nature

w środę, 5 lipca o 21:00.Wyrzeźbione przez cofający się dwa miliony lat temu lodowiec, pięć wielkich jezior Ameryki Północnej - Górne, Michigan, Huron, Erie i Ontario - tworzą największy na Ziemi ekosystem słodkowodny. Wciągający program dokumentalny skupia się na całym dorzeczu Wielkich Jezior, jego dzikiej przyrodzie i naturalnym krajobrazie, a także podkreśla globalne znaczenie ekosystemu.Pierwszy odcinek serii zabiera nas w podróż - "Od źródeł do morza". Dowiemy się, że kropla wody może potrzebować dwustu lat, aby przebyć drogę od brzegów jeziora Górnego przez Wielkie Jeziora i dotrzeć do Oceanu Atlantyckiego. Udamy się wzdłuż liczącej cztery tysiące kilometrów trasy, odkrywając, w jaki sposób Wielkie Jeziora kształtują miliony istnień. Dowiemy się między innymi jak rozwój tego ekosystemu zmusił bobry i szare wilki do wspólnego życia, podążymy też za naukowcami, którzy pracują nad powstrzymaniem inwazyjnych karpi; zobaczymy, jak słodka woda chroni wraki statków zniszczone przez oceaniczne fale, a także będziemy obserwować nurków podczas eksploracji nowo odkrytych podwodnych jaskiń.Na terenie Wielkich Jezior zima nadchodzi szybko i gwałtownie. W drugim odcinku, "Wielkie zamarzanie", przeniesiemy się z letnich upałów sięgających 40 stopni Celsjusza do zimowych temperatur - 40 stopni poniżej zera, wracając do epoki lodowcowej, która niegdyś panowała w tym regionie. Dowiemy się, jak brutalne zimy zmusiły mieszkańców Wielkich Jezior do przystosowania się do tak ekstremalnych warunków - te zwierzęta radzą sobie z najbardziej nieprzewidywalnymi zmianami temperatury, jakie można znaleźć w dowolnym miejscu na ziemi.Ostatnia część tej inspirującej serii, "Cuda i tajemnice", przedstawia magię Wielkich Jezior. Wrazz nadejściem wiosny zaobserwujemy dziwne świecące skały zanurzone w wodzie, potężne ssaki lądowe wychodzące ze stanu hibernacji, a także inne niesamowite zjawiska naturalne spowodowane ekstremalnymi i nieprzewidywalnymi temperaturami. Odcinek bada również zagrożenie dla jezior ze strony gatunków inwazyjnych, w tym ludzi. Zwraca również uwagę na to, jak możemy chronić ten region i jego dziką przyrodę, podejmując działania, które zadecydują o przyszłości Wielkich Jezior Ameryki Północnej.Program "Wielkie Jeziora" będzie miał premierę na Polsat Viasat Nature w środę (5 lipca) o godz. 21:00. Kolejne odcinki w środy o tej samej porze.