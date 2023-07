HBO Max na lipiec. "Pełne koło", "Nolly", "Stworzenia boże"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze tygodnie czerwca 2023

• Wśród premier nowy thriller Stevena Soderbergha "Pełne koło"

PROGRAMY I SERIALE- Kiedy jamajska pokojówka zostaje znaleziona w łóżku ze swoją zamordowaną białą kochanką, musi udowodnić światu, że nie zabiła kobiety, którą kochała.- Shaul Schwarz i Christina Clusiau podążają za trzykrotnym złotym medalistą Shaunem White'em, który walczy o swój ostatni występ na olimpiadzie.- Opowieść o sławie i upadku niezrównanej Noele Gordon - królowej Midlands, ulubienicy establishmentu, który ją jednak zdradził.- Dwa lata po sprawie Cosme, chęć Fabiána do pomocy innym rodzinom zaginionych prowadzi go do nowej, pokręconej sprawy, która dotyczy potentata naftowego.- Clark i Lois pracują razem w Smallville Gazette i cieszą się życiem w małym miasteczku. Wszystko jednak do czasu.- W postapokaliptycznej przyszłości wojownik z pustkowia i bezwzględny watażka stają w obliczu najbardziej dystopijnego koszmaru ze wszystkich: życia się na przedmieściach.- Thriller Stevena Soderbergha śledzi skutki nieudanego porwania, które ujawnia długo skrywane sekrety we współczesnym Nowym Jorku.- Cristinini, Władczyni Czasu, zaprasza dziesięciu graczyFILMY- Przygotowania do gali charytatywnej stają się areną walki dwóch mężczyzn: reżysera wydarzenia oraz niezwykle utalentowane, ale niestabilnego emocjonalnie perkusisty rockowego. Chris Rock oraz Javier Bardem w rolach głównych.- Dwóch skłóconych braci spotyka się po śmierci matki. Kiedy odkrywają należącą do niej listę życzeń, ich bolesne spotkanie przybiera inny przebieg.- Nauczycielka religii w liceum i żona miejscowego księdza zacieśnia relację z 16-letnim uczniem z burzliwą przeszłością.- Kiedy w miasteczku organizowany jest konkurs muzyczny, czterech nastolatków z odległej górskiej wioski zbiera dość pieniędzy, by wziąć w nim udział.- W małej wiosce rybackiej pewna matka musi wybrać między chęcią ochrony ukochanego syna a własnym poczuciem dobra i zła.- Skromna Ma i nieśmiały Cao zostali odrzuceni przez swoje rodziny i zmuszeni do małżeństwa. Niespodziewanie więź między nimi zaczyna rozkwitać.- Dongzi, chłopak z małego miasteczka, zostaje windykatorem i poplecznikiem Xi Jun, próbując spłacić rachunki szpitalne swojego chorego ojca.- Czwórka rodzeństwa po śmierci ojca musi pogodzić się z faktem, że zabił on ich matkę i ściągną na rodzinę problemy finansowe.- Po długim leczeniu psychiatrycznym była żona Turbo trafia do domu, co ma pomóc jej zintegrować się na nowo ze społeczeństwem.- Kiedy z orbity spada satelita i rozbija się na przedmieściach, ojciec rodziny wykorzystuje okazję, by spełnić swoje marzenie o zostaniu astronautą.- Film opowiada prawdziwą historię kobiety, która została fałszywie oskarżona o bycie pierwszą samobójczą zamachowczynią w Europie.- Dwójka kobiet, jednojajowych bliźniaczek, prowadzi zupełnie inne życie i patrzy na siebie nawzajem z zupełnie innych perspektyw.- Faye jest samotną podróżniczką czekającą na przybycie mężczyzny z jej przeszłości, który odbywa samotną i niepewną podróż przez Zachód.- Grupa zatrzymanych dzieci nielegalnych imigrantów dołącza do programu opieki nad osobami starszymi i odkrywa rządowy spisek.- Ben jest liberalnym gejem, który postanawia ulepszyć swoją dzielnicę w południowym Tel Awiwie, sadząc drzewo na swojej ulicy.- Wypadek sprawia, że Leonor Reyes zapada w śpiączkę, a jej umysł zostaje przeniesiony do jednego z jej własnych niedokończonych filmów.DOKUMENTY. Serial dokumentalny opowiadający o trwających od dekady poszukiwaniach właściciela zagubionego losu na loterię o wartości prawie 5 milionów euro.. Na początku lat 90. seryjny morderca poluje na homoseksualistów w Nowym Jorku, infiltrując nocne życie społeczności queer, aby znaleźć swoje ofiary.• 1 lipcaSummer Camp Island V, odc. 1-15Malowanie z Johnem III, odc. 5I że Ci nie odpuszczęHobbit: Niezwykła podróżHobbit: Pustkowie SmaugaHobbit: Bitwa Pięciu ArmiiSpójrz na mnieIrlandzkie pożegnanieBalaurCiche echo• 2 lipcaWyznania Frannie Langton, odc. 1-4Stworzenia bożeW proch się obróciszZ ulicy• 3 lipcaIdol, odc. 5Prawi Gemstonowie III, odc. 4PrzygodaMamma RomaCzerwona pustyniaPolowanieUmberto D.Głęboka czerwień• 5 lipcaEric Andre Show VI, odc. 9-10• 6 lipcaRycerze Gotham, odc. 13Mayans M.C. V, odc. 7Rap Battlefield II, odc. 1-9I tak po prostu... 2, odc. 4Wojownik III, odc. 4Shaun White: król snowboardingu, odc. 1-4Wymarzone samochody Roberta Downeya Juniora, odc. 5-630 nocy z moją eksShe's the One• 7 lipcaNa planie XX, odc. 27Milioner poszukiwany, odc. 1-3CapoteLinoleumJesteś jak ja• 8 lipcaNinjago IV, odc. 13-30Malowanie z Johnem III, odc. 6Terminator 3: Bunt maszyn• 9 lipcaNolly, odc. 1-3Ogród z brązu, odc. 1-8Ogród z brązu II, odc. 1-8Ogród z brązu III, odc. 1-8• 10 lipcaLast call, odc. 1Prawie Gemstonowie III, odc. 5• 11 lipcaSuperman i Lois III, odc. 1-13Cudotwórcy IV, odc. 1• 13 lipcaMayans M.C. V, odc. 8I tak po prostu... II, odc. 5Wojownik III, odc. 5Pełne koło, odc. 1-2Bliźniaczki• 14 lipcaTime Zone, odc. 1-8Na planie XX, odc. 28Piosenka o miłościAmerykańska rzeźZła kobietaZatroskany obywatelNiech żyje Leonora!• 15 lipcaThamas & Friends: The Mystery of Lookout Mountain