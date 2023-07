TVP VOD w telewizorach Samsung

Łukasz Szewczyk

• Aplikacja TVP VOD dostępna jest do pobrania w telewizorach marki Samsung opartych o TIZEN 3.0

Możliwość instalacji aplikacji TVP VOD na jak największej liczbie telewizorów to jeden z nadrzędnych celów Biura Dystrybucji TVP. Współpraca z czołowymi producentami telewizorów umożliwia widzom jeszcze szerszy dostęp do produkcji Telewizji Polskiej, a w dłuższej perspektywie pozwoli na zbudowanie pełnej dystrybucji w dynamicznie rozwijającym się segmencie, jakim jest Smart TV. W marcu aplikacja TVP VOD poszerzyła swój zasięg techniczny poprzez udostępnienie jej w najnowszych modelach odbiorników marki Hisense - drugiego największego producenta telewizorów na świecie.Aplikacja TVP VOD - udostępniona przez Telewizję Polską w październiku 2022 roku w nowej, odświeżonej wersji - pozwala nie tylko oglądać kanały TVP na żywo w wybranym przez użytkownika czasie i miejscu. W nowej odsłonie znalazła się biblioteka filmów i seriali dostępnych zarówno w bezpłatnej, jak i płatnej ofercie. Widzowie, którzy opłacają abonament RTV, mają dostęp do znacznej części katalogu bez reklam.Obecnie, poza wersją przeglądarkową i mobilną, aplikacja TVP VOD jest dostępna w usłudze HbbTV w naziemnej telewizji cyfrowej, w AppleTV, na urządzeniach z android TV oraz na telewizorach marek LG, Hisense i Samsung. W najbliższych miesiącach planowane jest umożliwienie instalacji aplikacji u kolejnych producentów telewizorów i urządzeń ułatwiających odbiór sygnału telewizyjnego.