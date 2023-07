Premiera nowej serii "Przyjaźń to coś więcej" w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• 30 lipca obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Przyjaźni.

• Z tej okazji Romance TV zaprasza widzów na dwie premiery filmowe nowej serii

Przyjaciele są ludźmi, którzy nie pokazują ci drogi, tylko po prostu nią z tobą idą. Podobnie jak w nowej serii filmów "Przyjaźń to coś więcej", którą Romance TV pokaże z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni. Życie bywa często pełne trudnych momentów, ale przyjaciele pomagają je przetrwać.Pierwsza propozycja to(premiera, 30 lipca, o godz. 20:00). Minęło sześć miesięcy, odkąd Oliver, mąż Jette, wypłynął w morze w poszukiwaniu bursztynu i zaginął. Jette i jej ośmioletni syn są przekonani, że Oliver żyje i wróci do domu. Starszy syn Jette ma wrażenie, że jego matka nie chce spojrzeć prawdzie w oczy.Drugą premierową pozycję będzie obraz(premiera, 30 lipca, godz. 21:50 ). W domu Malte i jego ojca nie rozmawia się o matce Malte. Malte mówi: "Ona już dla mnie dawno umarła." Ale jego przyjaciele dobrze wiedzą, że to tylko połowa prawdy. Kiedy w miasteczku Sellin zjawia się młoda Steffi i pozornie owija sobie Malte wokół małego palca, Johanna, Jette i Fabian bardzo się dziwią, że Malte jest dla Steffi aż tak przystępny.