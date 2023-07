Wybory Miss Polski, Miss Supranational i Mister Supranational 2023 w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Festiwal Piękna 2023 w Polsacie

• Nowy Sącz po raz trzeci stanie się światową stolicą piękna, a na antenie Telewizji Polsat poznamy dwie najpiękniejsze kobiety i najprzystojniejszego mężczyznę świata.

Laureaci Festiwal Piękna 2022 / Fot. Nowa scena

W piątek 14 lipca siedemdziesiąt olśniewających dziewczyn z całego świata będzie rywalizować o tytułpodczas 14. edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Polskę będzie reprezentowała Aleksandra Klepaczka - Miss Polski 2022. Galę poprowadzi międzynarodowy duet - modelka, konferansjerka i prezenterka Jo Ann Strauss i Martin Fitch - reprezentant Polski na Eurowizję 2010 oraz finalista programu "The Four. Bitwa o sławę". Wyborom najpiękniejszej kobiety świata będą towarzyszyły występy wspaniałych artystów. Porywającą oprawę muzyczną stworzą: barbadoska wokalistka Shontelle, znana m.in. z przeboju "Impossible" oraz polscy artyści - Sara James i Gromee z Sarą Chmiel. W jury konkursu zasiądą między innymi: Lalela Mswane - Miss Supranational 2022, Luis Galvez Blanco - Mister Supranational 2022, modelka i prowadząca reality show Polsatu "Farma" - Marcelina Zawadzka i Srinidhi Ramesh Shetty - indyjska aktorka, modelka i Miss Supranational 2016. Za reżyserię gali Miss Supranational odpowiada - Joanna Majorkiewicz, a choreografię przygotuje Maciej Zakliczyński. Kto otrzyma koronę Miss Supranational 2023 z rąk Laleli Mswane z RPA?Z kolei w sobotę 15 lipca po raz siódmy odbędzie się finał, tym razem międzynarodowego konkursu dla mężczyzn -. Czterdziestu jeden fantastycznych mężczyzn z każdego zakątka globu stoczy bój o tytuł najprzystojniejszego na Ziemi. Polskę będzie reprezentował Daniel Tracz. Gospodarzami wieczoru będą: Jo Ann Strauss i Martin Fitch. O wyjątkową atmosferę na gali zadba: Daria Marx, autorzy wielkiego hitu "Lovefool" - duet twocolors, Monika Lewczuk, Effy - muzyczne alter ego Kasi Sawczuk i Mattia Rosiński z zespołem BEMY. Wśród jurorów konkursu znajdą się: Luis Galvez Blanco - Mister Supranational 2022, Marcelina Zawadzka, Shontelle, Srinidhi Ramesh Shetty - Miss Supranational 2016 oraz nowa Miss Supranational, która zdobędzie koronę dzień wcześniej.Międzynarodowy konkurs dla mężczyzn wyreżyseruje Michał Bandurski, natomiast choreografię przygotuje Tomasz Barański. W zeszłym roku tytuł najpiękniejszego mężczyzny zdobył Luis Galvez Blanco z Kuby. Kto wygra w tym roku? Finał konkursu dla mężczyzn Mister Supranational 2023, który zostanie zarejestrowany podczas Festiwalu Piękna 2023 w Nowym Sączu, Polsat pokaże w sobotę 22 lipca o godzinie 20:00.Na koniec w niedzielę 16 lipca po raz trzydziesty czwarty zostanie wybranaDo rywalizacji o koronę najpiękniejszej Polki staną nie dwadzieścia cztery a trzydzieści dwie finalistki! W tym roku na scenie zaprezentują się po dwie reprezentantki każdego z województw. Przedstawienie kandydatek do korony odbędzie w pięknie zaaranżowanych pokazach modowych. Dziewczyny wystąpią między innymi w sukniach wieczorowych i sukniach ślubnych z kolekcji Izabeli Janachowskiej, a także zaprezentują się kreacjach haute couture Violi Piekut. Gospodarzami wieczoru będą: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna oraz finalistka Miss Polski 2014 i prowadząca program "Farma" Ilona Krawczyńska. Gwiazdami gali Miss Polski 2023 będą: znana i lubiana wokalistka Kasia Moś, muzyczna rakieta ostatnich miesięcy i reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 - Blanka oraz zwycięzca 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi znajomo" Oskar Cyms. W jury konkursu zasiądą między innymi: ślubna ekspertka i kreatorka stylu Izabela Janachowska, najpiękniejsza kobieta polskiej kuchni Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Maciej Zień, Aleksandra Klepaczka - Miss Polski 2022 i Katarzyna Krzeszowska - Miss Polski 2012. Reżyserem gali finałowej Miss Polski 2022 będzie Szymon Łosiewicz, z kolei choreografię przygotuje Anna Bubnowska.Najpiękniejsze Polki mają za sobą pierwsze zgrupowanie, podczas którego wzięły udział w ceremonii wręczania szarf finalistek konkursu. Tym samym dołączyły do wielkiej rodziny Miss Polski. Spotkanie finalistek obfitowało też w szkolenia. Dziewczyny spotkały się z Robertem Jarkiem - prezenterem telewizyjnym i trenerem medialnym, który uczył je wystąpień publicznych. Natomiast z Jarosławem Rogowskim trenowały samoobronę. Z kolei ekspertki Social Mediów siostry ADiHD, czyli Ilona i Milena Krawczyńskie, które od lat związane są z konkursem, podzieliły się z dziewczynami wiedzą na temat blasków i cieni pracy influencerki. Finalistki miały też okazję spotkać się z reżyserem finałowej gali - Szymonem Łosiewiczem. Wieloletni autor spektakularnych widowisk telewizyjnych opowiedział im, jak będzie wyglądała współpraca podczas przygotowań do gali. Na zgrupowaniu dziewczyny mogły też porozmawiać z Aleksandrą Klepaczką - Miss Polski 2022, która towarzyszyła im podczas wszystkich szkoleń.Festiwal Piękna 2023 odbędzie się w dniach 14 - 16 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Polsat pokaże wszystkie trzy gale: Miss Supranational 2023 na żywo w piątek 14 lipca o 20:00, Miss Polski 2023 na żywo w niedzielę 16 lipca o 20:00 oraz 20 lipca o godzinie 20:00 retransmisję konkursu Mister Supranational 2023.