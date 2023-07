Brad Pitt i Margot Robbie w filmie "Babylon". Premiera SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Laureat Oscara Brad Pitt i nominowana do Złotego Globu Margot Robbie wcielają się w rolę głównych bohaterów w filmie "Babylon"

• Jest to opowieść o hollywoodzkim blasku i przepychu osadzonej w latach dwudziestych XX wieku

Film opowiada o początkach Hollywood, śledząc losy ambitnej grupy postaci -supergwiazdy kina niemego (Brad Pitt), młodej gwiazdeczki (Margot Robbie), kierownika produkcji (Diego Calva), utalentowanego muzyka (Jovan Adepo) oraz uwodzicielskiej performerki (Li Jun Li). Wszyscy oni próbują utrzymać się w szalonym filmowym świecie lat 20. i nie skończyć na marginesie branży, która właśnie robi wielki krok naprzód.Tę ekscytującą i ekstrawagancką produkcję nominowano do aż trzech Oscarów - za oryginalną ścieżkę dźwiękową, scenografię i kostiumy. W rolach głównych wystąpili: Brad Pitt i Margot Robbie, a towarzyszą im Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo i Li Jun Li.Babylon to produkcja wytwórni Marc Platt Productions, Wild Chickens i Organism Pictures. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Damien Chazelle. Producentami filmu są Marc Platt, Matthew Plouffe i Olivia Hamilton (wszyscy należący do Amerykańskiej Gildii Producentów), a produkcją wykonawczą zajęli się Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth i Dave Caplan.Film "Babylon" dostępny będzie od 6 lipca wyłącznie w SkyShowtime