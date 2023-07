Nowe kanały TVP w Play i UPC. Wsród nich TVP Nauka i Alfa TVP

Łukasz Szewczyk

• Play rozszerza ofertę kanałów w swoich pakietach telewizyjnych o kanały tematyczne TVP

TVP Info będzie dostępne dla wszystkich abonentów telewizji mobilnej PLAY NOW oraz usług telewizyjnych Play z dekoderem. TVP Sport wzbogaci ofertę Telewizji Max oraz Pakietu Sport w PLAY NOW TV i Pakietu Sport w Telewizji Nowej Generacji. Z kolei kanały TVP Kultura, TVP Nauka i Alfa TVP będą mogli oglądać wszyscy abonenci usług telewizyjnych z dekoderem.Dwa nowe kanały tematyczne TVP: TVP Nauka i Alfa TVP będą także dostępne dla obecnych klientówod pakietu Start HD. TVP Nauka można oglądać na pozycji 326 (UPC TV 4K BOX i Horizon) oraz 375 (Mediabox i CI+), a Alfa TVP na pozycji 622 (UPC TV 4K BOX i Horizon) oraz 682 (dekodery Mediabox i CI+).TVP Nauka prezentuje treści oparte na faktach i dowodach naukowych. Popularyzuje wiedzę z zakresu przyrody, technologii i technologii kosmicznych, biologii, medycyny, astronomii, fizyki, matematyki, chemii, ekologii, ekonomii i nauk społecznych. Oferta programowa jest skierowana do odbiorcy powyżej 14 roku życia.Alfa TVP to program wyspecjalizowany ze względu na odbiorcę, skierowany głównie do dzieci i młodzieży w wieku 10 - 16 lat. Kanał prezentuje treści dopasowane do potrzeb i zainteresowań nastolatków służące odkrywaniu i rozwijaniu pasji, kształtowaniu relacji i funkcjonowaniu w grupie.