Jeden News Dziennie. Nowy serwis Gazeta.pl z eksperckim dziennikarstwem

Łukasz Szewczyk

• Ruszył Jeden News Dziennie - minimalistyczny serwis z eksperckim dziennikarstwem pozbawiony reklam, krzykliwych nagłówków i wszystkiego, co może rozpraszać uwagę odbiorców.

• Każdego dnia na jego łamach publikowany będzie jeden, najważniejszy materiał przygotowany z myślą o najbardziej zabieganych, ale ciekawych świata czytelnikach.

Zespół Gazeta.pl stworzył serwis Jeden News Dziennie, stanowiący radykalne podejście do dziennikarstwa w internetowym mainstreamie. Jest on minimalistyczny, pozbawiony reklam, automatycznego wideo, galerii oraz zdjęć. Na stronie znaleźć można jedynie pogłębione teksty dotyczące ważnych dla Polski i świata tematów. To też próba odpowiedzi na coraz powszechniejsze zjawisko unikania newsów przez odbiorców - Jeden News Dziennie ma za zadanie odbudować zaufanie czytelników do mediów jako źródła potrzebnych i rzetelnie opracowanych informacji.- mówi Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl. -i.Serwis Jeden News Dziennie jest bezpłatny - aby z niego skorzystać, należy zalogować się na stronie Jedennewsdziennie.pl Materiały publikowane w serwisie będą tworzyć dziennikarki i dziennikarze portalu Gazeta.pl: Maria Mazurek, Patryk Strzałkowski, Jacek Gądek, Maciej Kucharczyk i Ewa Koszowski, oraz autorzy zewnętrzni, m.in. Andrzej Rudke i Michał Żakowski z Radia 357, Agnieszka Lichnerowicz z Radia TOK FM, Anna Widzyk z "Deutsche Welle", Dorota Bawołek, wieloletnia korespondentka telewizyjna z Brukseli, obecnie prowadząca program "Onet Europa" oraz Katarzyna Juszczak-van Rooijen, wieloletnia korespondentka zagraniczna Polskiego Radia. Redaktorką prowadzącą projektu jest Elwira Krzyżanowska.Tematyka Jeden News Dziennie obejmie najważniejsze kwestie z Polski i ze świata przedstawione w pogłębiony sposób. Autorzy serwisu będą nie tylko opisywali najważniejsze wydarzenia, ale także nakreślą ich kontekst, aby nie pozostawić czytelników z samym newsem. Na końcu każdego tekstu znajdzie się sekcja "Wykorzystane materiały" z bibliografią oraz informacją o czasie pracy nad danym materiałem, co w zamyśle twórców ma pomóc w budowaniu zaufania między medium a odbiorcą. W artykułach zamieszczana będzie również sekcja "Następne kroki", w której pojawią się informacje dotyczące tego, co dalej będzie działo się z omawianym tematem.Uruchomieniu serwisu towarzyszą działania promocyjne w internecie - m.in. w innych serwisach internetowych Gazeta.pl oraz w mediach społecznościowych, a także w stacjach radiowych Grupy Eurozet oraz w kinach sieci Helios.