Łukasz Szewczyk

"Turcja: imperium Erdogana". Dokument o prezydencie Turcji w BBC Brit

• Zdumiewająca historia dojścia do władzy najbardziej kontrowersyjnego prezydenta we współczesnej historii Turcji i jego bewzględnej determinacji by pozostać na upragnionym szczycie od dwóch dekad.

• Kim jest Recep Tayyip Erdogan, który w maju tego roku ponownie wygrał wybory prezydenckie?

Fot. BBC